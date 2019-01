MAGICSTAY LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME DE FIDELITE





MagicStay lance son nouveau programme Magic Loyalty Card afin de récompenser la fidélité des voyageurs. MagicStay est le premier site de réservation d'hébergement alternatif, créé pour répondre aux exigences du voyage d'affaires (duty of care, protection des données, politique voyage...) et disponible pour tous ceux qui souhaitent voyager sereinement. La plateforme propose plus de 200 000 logements gérés par des professionnels dans plus de 90 pays.

Des points cumulés pour chaque euro dépensé :

Lors d'une réservation sur MagicStay, pour chaque euro dépensé, les clients recevront un point de fidélité. Amélioré pour simplifier et personnaliser l'expérience des clients, le programme permet aux voyageurs de dépenser les points cumulés à leur guise : réduction sur une prochaine réservation, cadeaux ou dons à des associations caritatives. Chaque client pourra consulter ses points fidélités dans son espace personnel sur www.magicstay.com et les transformer à tout moment. Ce programme de fidélité est destiné aux voyageurs, assistantes et agences de voyages. Pour chaque réservation, le client pourra soit bénéficier de ses points de fidélité ou créditer la carte de fidélité d'un collègue.

Pour le lancement de ce nouveau programme Magic Loyalty Card, tous les nouveaux inscrits avant le 31 Janvier 2019 recevront 1000 points sur leur carte de fidélité.

Parrainer un proche pour gagner des points fidélité :

Désormais, les clients peuvent inviter des proches à s'inscrire sur MagicStay et bénéficier de réductions sur les prochaines réservations.

Chaque client parrain peut inviter jusqu'à 5 contacts en entrant simplement les adresses emails dans le formulaire de parrainage. Le filleul recevra un code de réduction de 20 euros pour sa première réservation. Dès la première réservation du filleul, le parrain recevra 2 000 points de fidélité sur sa carte, utilisables en code promotionnel, cadeaux ou dons.

Être solidaire grâce aux points de fidélité. :

MagicStay offre également la liberté à ses clients d'offrir leurs points de fidélité cumulés à des partenaires caritatifs. Première association partenaire : Vision du Monde. Cette ONG répond aux besoins de familles les plus vulnérables dans le monde. Les clients peuvent également contribuer au financement de l'encyclopédie participative Wikipédia afin de préserver la distribution publique et gratuite des connaissances et du savoir libre de cette fondation.

www.magicstay.com

