Portag3 Ventures accueille Hélène Falchier, nouvelle associée basée à Paris





TORONTO, January 21, 2019 /PRNewswire/ --

Paul Desmarais III, Président du conseil et chef de la direction de Sagard Holdings, et cofondateur de Portag3 Ventures (« Portag3 »), et Adam Felesky, chef de la direction de Portag3, ont annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Hélène Falchier au sein de l'équipe en pleine expansion Portag3, en tant qu'associée.

Basée en France, Hélène Falchier jouera un rôle clé dans l'équipe d'investissement de Portag3 avec pour objectif principal de développer les activités de la société en Europe.

« Hélène Falchier était une experte des fintechs bien avant que ce ne soit à la mode, a déclaré M. Felesky. En ce sens, elle est une véritable pionnière. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur une personne d'un tel calibre et d'une telle expérience pour orienter nos efforts d'investissement en Europe. Les compétences particulières d'Hélène en leadership et son vaste réseau nous aideront à cerner les meilleures opportunités et à investir auprès des meilleurs entrepreneurs de la région. »

Hélène Falchier rejoint Portag3 après avoir travaillé pour CNP Assurances (« CNP »), où elle a développé le programme de corporate ventures Open CNP en tant que Directrice Générale. Au cours de ses 11 ans de carrière au sein de l'entreprise, elle a occupé le poste de responsable des investissements private equity de CNP, où elle gérait un portefeuille de 7,5 milliards d'euros d'investissements en Europe et aux États-Unis.

Hélène Falchier a également présidé le Club LPs de l'AFIC (Association française des investisseurs pour la croissance). Elle a déjà collaboré avec Portag3 à titre d'administratrice d'Alan, compagnie d'assurance santé digitale établie en France, dans laquelle Open CNP et Portag3 ont investi en 2016.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Portag3 pour accélérer les investissements dans d'excellentes entreprises de technologie appliquée à la finance et de contribuer à leur développement pour en faire des championnes dans leur domaine, a affirmé Hélène Falchier.

L'équipe de Portag3, sa vision, sa perception à long terme de l'investissement, sa participation active aux entreprises financées et sa portée mondiale m'ont convaincue de joindre leur plateforme. »

Portag3 a récemment annoncé la closing initial de Portag3 Ventures II LP (« Fonds II »), son deuxième fonds de venture capital early stage dans le secteur des fintechs avec une exposition globale, avec des investisseurs tels que la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), Intact Corporation financière (TSX : IFC), Guardian Capital Group (TSX : GCG), Banque Équitable (TSX : EQB), La Capitale assurance et services financiers et SSQ Assurance. Les closings ultérieurs devraient porter les engagements du Fonds II à plus de 300 M$.

À propos de Portag3 Ventures

Portag3 Ventures, branche d'activité en venture capital de la plateforme d'investissement alternatif multi classes d'actifs Sagard Holdings, est un investisseur early-stage qui se consacre au soutien de la prochaine génération d'entreprises mondiales offrant des services financiers novateurs, au service de tous les consommateurs. Ses engagements de long terme, sa connaissance du secteur et son expertise opérationnelle font de Portag3 un partenaire idéal pour les entrepreneurs audacieux et ambitieux. Créé en 2016 affilié à la Corporation financière Power, et en collaboration avec la Great-West Lifeco et la Société financière IGM Inc., Portag3 a depuis accueilli des investisseurs externes pour établir un écosystème interconnecté de premier plan dans les fintechs qui permet aux sociétés de son portefeuille de prospérer, d'échanger des renseignements clés sur le marché et d'exploiter la puissance de distribution de ces réseaux pour stimuler l'innovation dans les services financiers à l'échelle mondiale. En plus de réaliser des investissements en capital de risque, Portag3 s'efforce aussi de créer des champions mondiaux des services financiers en partenariat avec l'incubateur fintech Diagram Ventures. Aujourd'hui, Portag3 exerce ses activités à Toronto, Montréal, New York, Paris et Singapour. Pour en savoir plus sur Portag3 Ventures, visiter le http://p3vc.com/fr/.

Adam Daifallah

+1-514-316-7089

adaifallah@hatleystrategies.com



Communiqué envoyé le 21 janvier 2019 à 02:00 et diffusé par :