Semaine internationale de la sécurité à motoneige - Adeptes de motoneige : redoublez de prudence!





QUÉBEC, le 20 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) soulignent la Semaine internationale de la sécurité à motoneige qui se déroule du 19 au 27 janvier 2019. Pour ce faire, des activités de sensibilisation sont organisées afin d'inviter les motoneigistes à adopter un comportement responsable et à faire preuve de vigilance lors de leurs randonnées.

Des postes d'accueil dans les sentiers le 20 janvier

Trois postes d'accueil ont été mis en place dans les sentiers, à des endroits stratégiques, pour aller à la rencontre des motoneigistes et rappeler les consignes de sécurité. Des porte-parole sont donc sur place à Québec, à Laval et dans les Laurentides afin d'interpeller les adeptes et leur rappeler les principaux conseils de sécurité :

Soyez attentifs, respectez toujours la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques.

Ne vous aventurez jamais sur les plans d'eau que vous ne connaissez pas.

Lorsque vous devez traverser une route, faites-le seulement aux endroits indiqués par une signalisation. Prenez le temps de vous arrêter et de vérifier si la voie est libre avant de vous y engager. Cela vaut pour tous les conducteurs qui circulent à la file.

Abstenez-vous de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.

L'âge légal minimal pour conduire une motoneige est de 16 ans, certificat d'aptitude et de connaissances en main. Toutefois, peu importe votre âge, l'inexpérience peut vous jouer des tours. Redoublez donc de prudence.

Évitez de circuler dans un sentier la nuit lorsque les surfaceuses sont généralement en activité.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a également participé à une randonnée d'honneur, organisée par la FCMQ en Mauricie, afin de lancer un message de sécurité à tous les adeptes de motoneige du Québec et de rappeler l'importance de la pratique sécuritaire de ce loisir en tout temps.

Citations :

« La pratique de la motoneige est un moteur de développement économique pour plusieurs régions du Québec. Destination touristique par excellence pour pratiquer ce loisir, le Québec offre un réseau de sentiers de qualité et sécuritaire grâce à l'engagement de plusieurs milliers de bénévoles partout en région. En contrepartie, il est de la responsabilité de tous les adeptes de s'assurer de respecter la réglementation en vigueur et d'adopter en tout temps un comportement responsable. À l'occasion de cette semaine thématique sur la sécurité, adeptes de motoneige, soyez particulièrement vigilants et prenez le chemin de la prudence. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le réseau de sentiers de motoneige du Québec est reconnu à l'échelle internationale pour sa structure, sa sécurité ainsi que son offre de service dans le domaine du tourisme. En plus de nos 100 000 membres, chaque année, c'est plus de 30 000 touristes qui viennent profiter de l'hiver québécois sur nos sentiers. Une bonne signalisation et l'entretien des sentiers ajoutés aux activités de patrouille préventive, tous les efforts sont faits afin de nous assurer que les adeptes pratiquent leur activité préférée en toute sécurité. L'aspect humain étant souvent la cause malheureuse de nombreux incidents, au nom de la FCMQ, j'invite donc les motoneigistes à user de leur bon jugement lors de leur prochaine sortie en motoneige. »

Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Faits saillants :

Au Québec, le réseau de motoneige compte quelque 33 000 kilomètres de sentiers fédérés entretenus et surveillés par les bénévoles des clubs.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.

La pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des usagers.

Malgré la présence d'un réseau de sentiers balisés et surveillés, et de nombreuses mesures en place pour assurer la sécurité des adeptes de véhicules hors route, on constate un nombre important d'accidents dans les sentiers et hors sentier, chaque année. La majorité de ces accidents sont attribuables au comportement des utilisateurs. Parmi les facteurs contributifs, mentionnons la consommation d'alcool et de drogues, la vitesse excessive, l'inexpérience, l'inattention et une conduite non adaptée aux conditions environnementales.

Depuis le 17 décembre, le volet motoneige de la campagne de sensibilisation à la sécurité en véhicule hors route du ministère des Transports est diffusé dans les médias de masse (Web, affichage, imprimés, radio) sur le thème « Prenez le chemin de la prudence ».

Les publicités mettent de l'avant des visuels accrocheurs grâce à des paysages qui éveillent la passion des adeptes. Ils sont soutenus par des messages sans équivoque rappelant de ne pas gâcher le plaisir en prenant plutôt le chemin de la prudence.

Liens connexes :

Ministère des Transports

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 20 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :