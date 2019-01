Young Living Essential Oils accueille Wayne Moorehead au poste de vice-président directeur du marketing





Le nouveau vice-président directeur du marketing veillera à ce que la marque reflète toujours en permanence la vision, la mission et la raison d'être de Young Living

LEHI, Utah, 19 janvier 2019 /CNW/ - Young Living Essential Oils, le chef de file mondial au rayon d'huiles essentielles, a annoncé aujourd'hui que Wayne Moorehead est le nouveau vice-président directeur du marketing. En cette qualité, Wayne Moorehead, qui apporte à l'équipe de direction de Young Living une vaste expérience en marketing et en stratégie de marque, aidera la société à conforter son succès et à garder le cap en étant une marque santé et bien-être leader.

En guise d'accueil, Jared Turner, président et chef de l'exploitation de Young Living, a déclaré : « Wayne se joint à Young Living avec une expertise reconnue en stratégie marketing et en positionnement de marque, fruit de sa vaste expérience des secteurs de la vente au détail et de la vente directe. Il jouera un rôle déterminant dans le développement continu de la marque et les perfectionnements que nous allons apporter à notre stratégie marketing afin d'exécuter notre engagement 5×5. Bien qu'il soit le membre le plus récent de l'équipe de direction, Wayne est appelé à amplifier notre position de leader mondial des huiles essentielles en chapeautant les stratégies marketing visant à faire en sorte que les huiles essentielles Young Living se trouvent dans tous les foyers du monde. »

Avant de rejoindre Young Living, Wayne a mis son expertise et sa passion pour le marquage au service de diverses entreprises, les aidant à définir, à communiquer et activer leurs marques. Plus précisément, il a été directeur commercial d'une grande société de suppléments naturels, cotée en bourse, et a occupé le même poste au sein d'une société sur la liste INC 500, où il a joué un rôle moteur dans le renforcement de leur marque depuis lors florissante chiffrée à un milliard de dollars.

De même, Wayne Moorehead a dirigé la stratégie de marque d'une agence de création new-yorkaise et d'une agence établie à Salt Lake City, un portefeuille qui l'a vu collaborer avec de nombreuses marques emblématiques, notamment Johnson & Johnson, Fender, Whole Foods et Intel. Encore récemment, il a été chef de marque chez l'une des marques verticales numériques natives (DNVB) en plein essor. Il est titulaire d'un MBA de la Marriott School of Business.

« Je suis enchanté de me joindre à une société remarquable axée sur des objectifs précis », a-t-il déclaré, ajoutant que « Young Living, grâce à son personnel et à ses produits, bénéficie d'une croissance exceptionnelle qui l'a solidement établie comme une marque leader dans le domaine du bien-être. Je me réjouis à la perspective de contribuer à Young Living et à son avenir excitant. »

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, établie à Lehi, en Utah, est le leader mondial des huiles essentielles, offrant les produits infusés d'huile de la plus haute qualité disponibles. Young Living prend à coeur son leadership du secteur, son rôle d'impulsion, et y a établi la norme avec son procédé breveté Seed to Seal® (de la semence au scellage), son engagement qualité, qui repose sur trois piliers stratégiques : approvisionnement, science et normes. Ces trois piliers, aussi des principes directeurs, aident Young Living à protéger la planète et à fournir des produits purs et authentiques que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits Young Living -- qui proviennent tous de fermes appartenant à la société, à des partenaires et à des fournisseurs certifiés Seed to Seal -- ne favorisent pas seulement un mode de vie sain. Ils offrent également aux membres dans le monde entier, chiffrés à plus de cinq millions, la possibilité de trouver une raison d'être et un bien-être vie entière en harmonisant leur travail avec leurs valeurs et leur passion.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur YoungLiving.com , suivez notre enseigne @younglivingeo sur Twitter ou aimez-nous sur Facebook .

Renseignements aux médias

Pour toute demande d'information des médias, veuillez écrire à prinquiries@youngliving.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

SOURCE Young Living Essential Oils

Communiqué envoyé le 19 janvier 2019 à 22:14 et diffusé par :