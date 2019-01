Une meilleure façon de gagner des intérêts sur les actifs numériques





Cred, le fournisseur numéro un d'emprunts et de prêts crypto gérant plus de 300 millions USD de facilités de crédit, a annoncé aujourd'hui le lancement de CredEarn* sur la plateforme Uphold. CredEarn permet aux clients d'Uphold de prêter leurs actifs crypto et fiduciaires à Cred et de percevoir jusqu'à 10 % d'intérêts annualisés.

« Nous sommes ravis d'offrir aux consommateurs l'occasion de gagner des intérêts sur leurs actifs numériques et leurs monnaies fiduciaires », a déclaré Dan Schatt, co-fondateur et président de Cred. « Dans un marché à la baisse, les clients peuvent bénéficier des liquidités qu'ils reçoivent lorsqu'ils obtiennent une montant fixe d'intérêts en USD ou Stablecoin. Dans un marché à la hausse, les clients peuvent également bénéficier en recevant le plein potentiel de croissance du montant de crypto qu'ils ont engagé à l'origine. »

Les clients de CredEarn peuvent s'engager pour un terme de six mois avec la capacité de reporter les actifs à des périodes supplémentaires. Aucun compte minimum n'est requis et, sur Uphold, les intérêts sont payés en USD ou Stablecoin tous les trois mois. Le principal est remboursé dans les montants fiduciaires ou crypto reçus initialement. Au départ, CredEarn n'est offert qu'aux clients Uphold situés en dehors des États-Unis. Cred compte lancer prochainement cet attrayant produit sur le marché américain.

« Chez Uphold, nous élaborons un écosystème qui révolutionnera le secteur des finances personnelles pour les consommateurs du monde entier, en exploitant ce que la blockchain, la numérisation et la fractionalisation ont de meilleur à offrir. Notre communauté exprime très clairement son souhait de détenir avec le potentiel d'obtenir des gains sur les actifs numériques que nous prenons en charge tels que XRP, BTC ou ETH », a déclaré JP Thieriot, co-fondateur et PDG d'Uphold.

Cred bénéficie de l'appui de certains des plus importants investisseurs en crypto et tech y compris 500 Startups, Arrington XRP Capital, Blocktower, FBG Capital, et Binance Labs. Cred est également membre fondateur de l'Universal Protocol Alliance, membre du conseil de la Blockchain Advocacy Coalition et entretient une relation commerciale conjointe avec PwC.

Notes :

* CredEarn est un dispositif de prêt et non pas une relation de dépôt. Les intérêts s'accumulent sur les montants réellement empruntés par Cred, et sont calculés sur une base de simples intérêts en prenant en compte le nombre de jours et le montant des actifs empruntés. Tous les clients ne pourront pas nécessairement y participer et tous les fonds ne pourront pas nécessairement être empruntés. Le programme CredEarn est uniquement offert par CRED LLC aux personnes situées en dehors des États-Unis qui expriment explicitement leur acceptation du service. Des conditions générales supplémentaires seront applicables. Les billets n'ont pas été enregistrés par CRED LLC en vertu de la loi Securities Act de 1933 et ses amendements, et pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis où à des américains sans enregistrement ou sans exonération applicable des exigences en matière d'enregistrement.

À propos de Cred :

Cred est une plateforme de prêt mondiale décentralisée qui facilite un accès ouvert au crédit partout et à tout moment. Fondée par d'anciens vétérans de la technologie financière PayPal, Cred a levé plus de 300 millions USD de capital de prêt depuis ses bureaux de San Francisco et de Shanghai. Cred a pour mission d'exploiter la puissance de la blockchain pour permettre à tous de bénéficier de produits de crédit à faibles coûts. Cred réunit une équipe diversifiée de dirigeants dynamiques, l'apprentissage automatique et la puissance de la technologie blockchain. Pour plus d'informations, visitez mycred.io ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou rejoignez notre communauté sur Telegram.

À propos d'Uphold

Uphold est une plateforme de monnaie numérique qui fournit aux consommateurs du monde entier un accès commode et sécurisé à des monnaies traditionnelles, des cybermonnaies et d'autres investissements. Uphold a généré plus de 4 milliards USD de transactions dans 184 pays, dans plus de 30 devises prises en charge et quatre produits de base. La plateforme compte plus d'un million d'utilisateurs. Uphold est la seule plateforme financière à publier ses avoirs de réserves en temps réel. La société gère des bureaux à San Francisco, à New York, au Portugal, à Londres et à Mexico. Pour en savoir plus, consultez le site www.uphold.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn. La société n'est pas titulaire de licence dans toutes les juridictions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

