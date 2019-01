Lancement des activités de la 36e édition de la Fête des neiges de Montréal





MONTRÉAL, le 19 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans une ambiance festive que toute la famille de la Fête des neiges s'est rassemblée ce matin afin de donner le coup d'envoi à la 36e édition de ce grand rendez-vous hivernal montréalais, qui se poursuivra tous les week-ends du 19 janvier au 10 février 2019.

Une nouveauté qui décoiffe

Les Descentes givrées vous réservent une expérience de glisse incomparable à Montréal. Grâce à ses 18 couloirs de hauteurs variées fait entièrement de glace, dont deux corridors de glisse sur luge pour une expérience des plus excitantes, ce village de glisse érigé au pied du mont Boullé a de quoi plaire à toute la famille.

Les Descentes givrées sont accessibles avec le Passeport de glisse qui, pour seulement 8 $ par personne ou 25 $ par famille, donne un accès illimité à l'activité pendant les 8 jours de la Fête, ainsi que plusieurs autres avantages tels que l'entrée gratuite au Musée Stewart et à la Biosphère, musée de l'environnement.

Redécouvrir les joies de l'hiver

Encore cette année, la Fête des neiges offre une vaste programmation gratuite proposant une foule d'activités pour tous les âges. Que ce soit grâce à une aventure en raquettes sur l'île Sainte-Hélène, en mettant à l'épreuve vos habiletés au Lancer de la hache ou lors d'une course amicale de Trottinettes des neiges, gageons que petits et grands n'auront pas le temps de s'ennuyer.

Dans la Zone Faim de Loup ou sur la scène principale, tout au long de la Fête, une variété d'artistes offrira des performances en plein air qui ajouteront à l'ambiance festive de l'évènement. Parmi ceux-ci, notons la présence d'Atchoum et ses microbes, des Cool Kids, d'Ari Cui Cui, du Duo Trad, de QW4RTZ, du sculpteur sur glace Nicolas Godon et du spectacle bien spécial célébrant les 50 ans de Télé-Québec.

Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la programmation complète de la Fête des neiges de Montréal 2019.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque du Soleil, l'Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques, Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

Images d'archives de la Fête des neiges : http://bit.ly/2StM0hG

Crédits : Société de parc Jean-Drapeau - Gilles Proulx

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 19 janvier 2019 à 11:24 et diffusé par :