Engagement renouvelé de la communauté envers la Fondation du Dr Julien : 1 763 200 $ pour la 16e édition de la Guignolée





MONTRÉAL, le 19 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La communauté était au rendez-vous encore une fois cette année. En effet, la 16e édition de la Guignolée du Dr Julien, qui s'est terminée cette semaine, a permis de recueilllir la somme de 1 763 200 $ au profit des trois centres d'expertise chapeautés par la Fondation du Dr Julien : le centre Assistance d'enfants en difficulté (AED) dans le quartier Hochelaga, le Garage à musique (GAM) dans le quartier Maisonneuve, ainsi que le Centre de services préventifs à l'enfance (CSPE) dans le quartier Côte-des-Neiges.

Ce montant représente approximativement 40 % des sommes requises pour permettre d'offrir gratuitement des soins et services globaux de première qualité aux enfants et aux familles issus des milieux vulnérables dans lesquels ces centres sont implantés.

« Nous sommes profondément touchés et reconnaissants envers la population qui a démontré une fois de plus cette année sa grande générosité et son appui infaillible à la Fondation. Au nom des équipes des trois centres d'expertise et de formation que la Fondation chapeaute, je tiens à remercier du fond du coeur tous ceux et celles qui nous appuient et qui continuent de nous appuyer. Le soutien renouvelé de la communauté demeure essentiel pour nous aider à poursuivre notre mission auprès des enfants et jeunes dont le développement est compromis par des conditions de vie difficile » a déclaré le Dr Gilles Julien, directeur clinique, président fondateur et directeur général de la Fondation du Dr Julien.

L'équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses nombreux bénévoles qui ont prêté main-forte pour cette 16e édition de la Guignolée du Dr Julien, ainsi que tous ses partenaires : les co-fondatrices de l'événement, Ève Christian (marraine) et Caroline Lafrance; le parrain de l'événement, Christian Bégin; le père Noël, Louis Émond; l'équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée pour la 13e année consécutive par Joël Le Bigot et diffusée à ICI Radio-Canada Première; Jean-Charles Lajoie pour sa 10e animation du traditionnel match de hockey-bottines des enfants; TELUS pour son aide au centre d'appels; et le Groupe Jean Coutu pour son appui renouvelé avec le Pack d'autocollants de la Fondation du Dr Julien à télécharger. La Fondation remercie également 91,9 Sports et le réseau RNC Média pour son soutien à travers tout le Québec.

D'autres centres de pédiatrie sociale en communauté certifiés par la Fondation du Dr Julien ou en voie de l'être ont également tenu leur propre guignolée le 15 décembre dernier, recueillant au total 996 595 $. L'argent amassé dans chacun des centres servira à financer les soins et services dans leur communauté, en complémentarité avec les services offerts dans chacune des régions.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être dans le respect de la Convention relative aux droits des enfants. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 34 CPSC soignent et outillent ensemble quelque 7 300 enfants et leurs familles québécoises.

