Le Parc des Sciences et des Technologies du Qatar récompense les jeunes « Techpreneurs » lors de la finale de l'Arab Innovation Academy

Des jeunes talentueux proposent des solutions novatrices aux problèmes mondiaux

La deuxième édition de l'Arab Innovation Academy (AIA), une collaboration entre le Parc des Sciences et des Technologies du Qatar (QSTP) (qui fait partie de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI)) et l'European Innovation Academy (EIA), s'est achevée par une grande cérémonie de pitching et de remise des prix au QSTP le mardi 15 janvier.

L'AIA est le premier et le plus important programme d'entrepreneuriat de la région. Il vise à doter les entrepreneurs du Qatar, de la région MENA et de la communauté internationale des compétences nécessaires pour créer leur start-up en seulement 10 jours. Le mode accéléré d'apprentissage par l'expérience a permis aux participants de se familiariser avec des méthodes et des outils de pointe en matière d'entreprenariat, allant de la formation d'équipes à la création d'idées, en passant par la promotion de projet auprès d'investisseurs en capital-risque et providentiels. Pendant le concours, les participants ont développé et lancé de nouvelles entreprises technologiques sur un véritable marché, avec de véritables retours clients.

Le programme, qui a débuté le 2 janvier, a rassemblé des collaborateurs technologiques de renommée mondiale, plus de 160 participants sélectionnés parmi plus de 900 candidats, 25 intervenants ainsi que 37 mentors et investisseurs, représentant 30 nationalités différentes. La deuxième édition de l'AIA a également vu une participation encore plus importante des femmes arabes.

Yosouf Abdulrahman Saleh, directeur exécutif de QSTP, a déclaré : « Je suis très fier de ce que nous avons réalisé lors de la deuxième édition de l'AIA, la majorité des équipes ayant mené à bien leurs projets tout au long de leur parcours avec nous.

L'Arab Innovation Academy est l'une des initiatives phares de QSTP, qui concrétise notre engagement à soutenir les projets d'entreprise basés sur la technologie au Qatar par le biais d'incubations, de financements, de formations, de mentorats et de connexions aux écosystèmes d'innovation technologique régionaux et mondiaux. Nous sommes convaincus que ce programme contribue énormément à élargir la diversité économique du Qatar et à développer son capital humain.

Nous espérons pouvoir éduquer le public et sensibiliser davantage aux avantages majeurs du programme AIA, tout en encourageant une plus grande participation des jeunes du Qatar et de la région à notre troisième édition de l'AIA l'année prochaine. »

Alar Kolk, président de l'EIA, a affirmé : « Tous les membres de l'Arab Innovation Academy sont fiers d'avoir organisé la deuxième édition du programme, en coopération avec le QSTP et la Qatar Foundation. Cette année, nous avons accueilli un nombre record de participants de tous les coins de la région MENA.

Ici, les étudiants développent les compétences et la confiance nécessaires pour créer des start-ups à partir de zéro et apprennent à créer une valeur unique dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Ce programme unique et qui change le monde n'est possible que grâce à la vision et au leadership de la Qatar Foundation et du QSTP. Notre collaboration promet de donner aux jeunes les moyens de développer les compétences essentielles pour transformer les perspectives à long terme de la région. »

Les idées de start-up formulées par les équipes participantes ont abordé de nombreux problèmes mondiaux : de la sensibilisation à la lecture auprès des enfants à la réutilisation des déchets industriels en passant par la simplification de la recherche de donneurs de sang. Elles couvraient également plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, le bâtiment, l'immobilier et le tourisme.

Deux jours avant la cérémonie de remise des prix, les techpreneurs ont présenté leurs idées de start-up aux autres participants, mentors et visiteurs lors d'une Startup Expo publique, en répondant à des questions sur leurs produits, leurs services et leurs concepts d'entreprise. L'exposition a servi de répétition aux équipes en prévision de la dernière journée de pitching générale, au cours de laquelle les 10 meilleures équipes ont présenté leurs idées de start-up aux investisseurs, reçu une contribution précieuse des participants et ont été orientés vers les domaines dans lesquels leurs concepts commerciaux devraient être plus développés.

L'équipe « Salamat-e » a remporté le premier prix de l'AIA 2019, ayant développé une application mobile qui sert de « passeport pour la santé ». L'application est connectée au GPS et contient des informations sur les maladies épidémiques dans la région d'une destination de voyage particulière, ainsi que sur les méthodes de prévention et les vaccinations nécessaires. L'équipe est composée de Bashar Shawar de l'université polytechnique de Palestine, de Chaimae El Mahdaoui de l'université des sciences de la santé Mohammed VI au Maroc, de Polina Ladchenko de l'école supérieure d'économie de Russie, de Tareq Osman Babiker de l'université Al Neelain au Soudan, et de Yafa Abd AlRahim de l'université Birzeit de Palestine.

La deuxième place a été attribuée à l'équipe « Fly Stories », qui a créé une plateforme offrant aux enfants une expérience de lecture interactive et aux auteurs un débouché pour publier leurs récits. Les membres de l'équipe sont : Aboubakr Aqle, Ghadeer Abuoda et Omer Abad de l'université Hamad Bin Khalifa, membre de la Fondation du Qatar ; Jalila Rashid Al Sharqi de l'université Sultan Qaboos à Oman ; et Tasneem Ismail de l'Institut d'études supérieures de Doha, au Qatar.

Les équipes « EyeTalk » et « WheelsOnClick » ont fini ex æquo à la troisième place. « EyeTalk » a présenté un concept de système matériel-logiciel qui peut aider les personnes handicapées à communiquer en clignant uniquement des yeux. Parmi les membres de l'équipe, citons Abdelkader Keddar et Samia Cherifi de l'université d'Abou Bakr Belkaïd, en Algérie ; Abdullah Abdulwakil et Do?ukan Aksu de l'université d'Istanbul, en Turquie ; et Shaikha Alsubaey de l'université du Qatar, au Qatar.

« WheelsOnClick » a créé une plateforme qui met en lien les propriétaires de voitures sous-utilisées et les personnes ayant besoin d'une voiture pendant une courte période. La plateforme, qui reprend le concept populaire d'Airbnb, permet aux utilisateurs de rechercher ou de répertorier des voitures à louer. Les membres de l'équipe comprennent Abhimanyu Saini de l'Institut indien des sciences, en Inde ; Fathalrhman Adam de l'université Al Neelain au Soudan ; Garima Natani de l'Institut indien de technologie, en Inde ; Omaiyma Hilal Alkathiri du Collège de technologie d'Ibri, à Oman ; et Wisal Ahmed Khatir Bakhat de l'université Alzaiem Alazhari, au Soudan.

Mahdaoui, membre de l'équipe gagnante, a déclaré : « Cette opportunité est une expérience qui a changé notre vie. C'était incroyable de rencontrer des mentors et des personnes qui nous soutiendront et travailleront avec nous.

Même si nous venons de nous rencontrer, notre symbiose était incroyable et je pense que c'est ce qui nous a permis de remporter la première place. Nous sommes désormais une équipe d'entrepreneurs qui travaillent sur un projet. Nous le développerons et créerons un impact pour notre pays respectif. »

L'un des investisseurs, Sander van der Blonk, associé en capital-risque chez Heywood & Sons, a commenté : « J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont venues ici individuellement et qui, après deux semaines, sont reparties comme membres d'une équipe. Elles ont notamment réfléchi à certaines questions très intéressantes et difficiles, développant des solutions et créant les fondations d'une start-up. J'ai trouvé les exposés qu'ils ont présentés fascinants et je pense que, si c'est ce dont ces équipes sont capables, cette région n'a encore rien vu. Leur avenir est très prometteur. »

Les mentors ont également exprimé leur gratitude quant à l'opportunité de participer à l'AIA. Ali Al Sahli, ingénieur assistant principal impliqué dans le développement de logiciels chez Qatar Petroleum, a déclaré : « J'ai aimé interagir avec les participants, de différents horizons et aux idéologies diverses. Il a été très enrichissant de pouvoir les aider à s'améliorer et de constater leurs progrès. »

Pour obtenir plus d'informations sur l'Arab Innovation Academy et la liste complète des lauréats, veuillez consulter :aia.inacademy.eu

Parc des Sciences et des Technologies du Qatar

Le Parc des Sciences et des Technologies du Qatar (QSTP), qui fait partie de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI), est une zone franche, un accélérateur et un incubateur pour le développement de produits technologiques au Qatar. Le parc encourage un écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Qatar, dont le fonctionnement permet d'accélérer la commercialisation de technologies prêtes pour le marché en vue de concrétiser la stratégie de diversification du Qatar.

Le QSTP porte son attention sur quatre thèmes principaux, à savoir l'énergie, l'environnement, les sciences de la santé et les technologies de l'information et de la communication, conformément à la Stratégie nationale de recherche du Qatar annoncée en 2012.

Situé à Education City, de la Fondation du Qatar, le QSTP a accès aux ressources vitales d'un groupe d'universités de recherche de premier plan. Les membres de la zone franche du QSTP comprennent des PME, des sociétés internationales et des instituts de recherche. Ils sont collectivement déterminés à investir dans de nouveaux programmes de développement technologique, à créer de la propriété intellectuelle, à améliorer les compétences en matière de gestion de la technologie et à développer de nouveaux produits innovants.

Le QSTP soutient les objectifs de développement économique et humain de la FQ RDI pour le Qatar. Il est de plus en plus reconnu comme un pôle international de recherche appliquée, d'innovation, d'incubation et d'entrepreneuriat.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du QSTP à l'adresse www.qstp.org.qa

Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI)

L'objectif de la division de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (FQ RDI) est de jouer un rôle essentiel dans l'identification des opportunités et la résolution des problèmes dans le secteur des TIC, de l'énergie, de l'environnement, des soins de santé et de l'agroalimentaire, conformément à la stratégie et aux priorités du Qatar en matière de RDI. La FQ RDI est à la pointe de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat du Qatar, en accélérant le développement économique grâce à son soutien apporté à la commercialisation de technologies prêtes pour l'emploi et à la simplification de la création de nouveaux produits et services de haute technologie.

La FQ RDI a la responsabilité de traduire la stratégie nationale de RDI du Qatar en initiatives et actions spécifiques pour les entités RDI de la Fondation du Qatar (FQ). Elle oriente également leurs efforts en relation avec la création de valeur économique, le transfert de connaissances et l'établissement de partenariats RDI nationaux et internationaux mutuellement bénéfiques. Pour s'assurer que ces efforts produisent un impact maximum, le vice-président de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation planifie, coordonne et supervise toutes les activités liées au RDI à travers la Fondation du Qatar.

Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (FQ) pour l'éducation, la science et le développement communautaire est une organisation à but non lucratif qui soutient le Qatar dans son parcours vers une économie diversifiée et durable. La FQ s'efforce de servir la population du Qatar et au-delà en proposant des programmes spécialisés à travers son écosystème d'éducation, de recherche et de développement, et de développement communautaire axé sur l'innovation.

La FQ a été fondée en 1995 par Son Altesse Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, l'Émir père, et Son Altesse Cheikha Moza Bint Nasser, qui partagent l'ambition de doter le Qatar d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système d'éducation de classe mondiale de la FQ offre aux membres de la communauté des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, dès l'âge de six mois jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement mondial et de contribuer au développement de la nation.

La FQ est aussi en passe de créer un pôle d'innovation multidisciplinaire au Qatar, au sein duquel des chercheurs locaux travaillent pour relever les défis locaux et mondiaux. En favorisant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en encourageant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, la FQ s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un meilleur monde pour tous.

Pour obtenir une liste complète des initiatives et des projets de la FQ, rendez-vous sur www.qf.org.qa

Pour toute question d'ordre médiatique, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante :pressoffice@qf.org.qa

European Innovation Academy

L'European Innovation Academy est une institution éducative sans but lucratif, reconnue pour l'excellence de son entrepreneuriat et de sa méthodologie technologiques, conçue et développée en collaboration avec les représentants des universités et des sociétés de la Silicon Valley, UC Berkeley, l'université Stanford, Google et Amadeus. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.inacademy.eu

