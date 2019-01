Jefo confirme la construction d'une nouvelle usine de 30M$





L'entreprise agroalimentaire de Saint-Hyacinthe prévoit le début de la construction d'un nouveau bâtiment à la fine pointe de la technologie en 2019

SAINT-HYACINTHE, QC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Jefo, un chef de file mondial dans le domaine des solutions nutritionnelles non-médicamenteuses de haute performance pour les animaux, a confirmé officiellement son projet de construction d'une nouvelle usine de 200 000 pieds carrés à Saint-Hyacinthe. Avec un investissement estimé à 30 millions de dollars canadiens, ce nouveau bâtiment sera construit dans le parc industriel Théo-Phénix de la ville maskoutaine.

Le terrain, acquis en 2018, s'avère stratégique due à sa proximité avec les autres installations du groupe, qui comprennent, entre autres, une entreprise de transport, un site de transbordement, des centres de recherche en nutrition avicole, des entrepôts, une usine de production, ainsi que le Campus Jefo, un bâtiment inauguré en 2017 pour devenir le siège social, un centre de partage de connaissances pour l'industrie agricole et un lieu de rencontre privilégié des leaders de la région, peu importe leur secteur d'activité.

« Nous avons un objectif ambitieux d'attendre 1 milliard de dollars en revenus d'ici 2025, alors ce projet est nécessaire pour soutenir la croissance de l'entreprise. En plus d'augmenter notre capacité de production, la nouvelle usine nous permettra de réduire les risques de produire sur un seul site, » affirme Jean-François Fontaine, vice-président du Groupe Jefo.

La première étape du projet comportera deux lignes de productions, avec un potentiel d'agrandissement jusqu'à six lignes, ce qui représente 20 nouveaux emplois à court terme et 60 à long terme. L'usine de production actuelle dispose de quatre lignes de fabrication qui produisent annuellement plus de 5 000 tonnes d'additifs pour l'alimentation animale qui sont commercialisés dans plus de 80 pays.

L'entreprise familiale créée en 1982 compte plus de 320 employés globalement. Jefo vise améliorer la santé animale et augmenter la longévité humaine en offrant des meilleures sources de protéines à la population. Avec son engagement La vie, en plus facile, Jefo adopte une approche pratique pour partager ses résultats basés sur des recherches scientifiques et des méthodes d'essai complexes, et implémente ses différentes solutions dans les programmes : Jefo Care - Santé & Prévention, Jefo Peak - Performance & Production et Jefo Cycle - Reproduction.

