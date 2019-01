Annonce du raccordement réussi au réseau de la plus grande centrale photovoltaïque à modules bifaces de type n construite par Unisun Energy Netherlands avec des modules de Jolywood





TAIZHOU, Chine, 18 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cooperation Unisun Energy (« Unisun ») a annoncé que le projet Zonnepark Rilland d'une capacité de 11,75 MW, qui utilise des modules bifaces de type n de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (« Jolywood »), a réussi le raccordement au réseau. Il s'agit de la première et de la plus grande centrale photovoltaïque à échelle industrielle construite avec des modules PV bifaces de type n en Europe.

En septembre 2018, Jolywood, fer de lance en termes de recherche et développement et fabricant en série de cellules et modules PV bifaces de type n, a conclu un accord de collaboration avec Unisun, portant sur le projet Zonnepark Rilland. Ce projet, qui a été édifié dans une zone d'énergies renouvelables où 15 MW d'énergie éolienne ont déjà été produits, est un parc solaire ayant une capacité de 11,75 MW, développé par Cooperation Unisun Energy en étroite collaboration avec le propriétaire local. Dans le cadre de cet accord, Jolywood a apporté au projet 40 000 modules PV bifaces à double verre de grande qualité.

En s'appuyant sur la collaboration fructueuse autour du projet Zonnepark Rilland aux Pays-Bas, Unisun et Jolywood poursuivront leur partenariat sur d'autres projets photovoltaïques en Europe, en ciblant un objectif total de 200 MW de 2019 à 2020. Le prochain projet devrait être un projet néerlandais d'une capacité de 23 MW, qui comprend une centrale d'énergie solaire de 16 MW à échelle industrielle le long de la piste de l'aéroport de Rotterdam, ainsi qu'un carport de 7 MW à proximité.

M. JianWei LIN, président de Jolywood Group, a déclaré : « Unisun a achevé l'acquisition des modules et la construction de la centrale électrique en seulement quatre mois. L'efficacité de son fonctionnement et la gestion harmonieuse du site du projet sont excellentes et très impressionnantes. Nous pensons que grâce à l'expérience et aux capacités exceptionnelles d'Unisun, ainsi qu'à la R & D et la fabrication éprouvées de Jolywood, nous pouvons apporter des solutions plus efficaces pour les centrales solaires sur le marché européen ».

Mme Yisha HE, présidente d'UNISUN Group, a déclaré : « Unisun Energy s'attache à ne sélectionner que des produits à la pointe de la technologie, pour les proposer à son précieux portefeuille de clients. Il se trouve que les produits Jolywood sont d'une excellente qualité. La technologie à haut rendement de type n et la stratégie industrielle de Jolywood, uniques en leur genre, s'inscrivent parfaitement dans la vision d'UNISUN. Nous sommes heureux de travailler ensemble pour fournir aux clients et aux marchés des centrales solaires, synonymes de meilleur coût actualisé de l'énergie (LCOE) et de très grande fiabilité ».

À propos de Cooperation Unisun Energy

Cooperation Unisun Energy aux Pays-Bas a été fondée en août 2016 par Unisun Energy, un fournisseur mondial de services d'intégration de systèmes d'énergie renouvelable et d'énergie verte. L'entreprise fournit une gamme complète de services, allant du développement, de la conception, du financement et de la construction intégrale des installations, à l'exploitation et l'entretien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.unisun-energy.nl

Coordonnées de contact : andre.kempenaars@unisun-energy.com

À propos de Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, est un fer de lance de l'industrie photovoltaïque mondiale, affichant une capacité de production de 2,4 GW de cellules photovoltaïques monocristallines bifaces de type n. Filiale en propriété exclusive de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., l'entreprise s'implique dans la recherche et le développement, la production et la commercialisation de cellules et de modules photovoltaïques et de services de conseil technique. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ : 300393), est le plus grand fabricant professionnel de plaques arrière PV au monde, grâce á sa capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://en.jolywood.cn/

Coordonnées de contact : mkt@jolywood.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/810271/JOLYWOOD_unisun.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/810270/JOLYWOOD_netherlands.jpg

Communiqué envoyé le 18 janvier 2019 à 18:40 et diffusé par :