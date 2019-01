Le gouvernement du Canada annonce du financement pour l'éducation du public au sujet du cannabis dans les Territoires du Nord-Ouest





YELLOWKNIFE, le 18 janv. 2019 /CNW/ - L'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, le 17 octobre 2018, constitue un jalon important de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de légaliser et de réglementer strictement le cannabis pour le garder hors de la portée des jeunes canadiens et pour empêcher les criminels et le crime organisé d'en tirer profit. L'éducation du public au sujet du cannabis est essentielle à l'atteinte de l'objectif du gouvernement de protéger la santé et la sécurité publiques. Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, des organismes autochtones ainsi que communautaires, de même que d'autres partenaires, pour diffuser de l'information claire, uniforme et fondée sur des données probantes concernant les faits sur la consommation de cannabis relatifs à la santé et à la sécurité.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député, et Glen Abernethy, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé pour le compte de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, un investissement de plus de 1,8 million de dollars sur trois ans en vertu du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Ce financement appuiera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans l'élaboration et l'exécution d'une campagne complète et interactive d'éducation du public au sujet du cannabis. Par l'utilisation de médias traditionnels et sociaux, de la réalité augmentée, de séances de mobilisation communautaires et d'autres outils d'éducation du public novateurs, la campagne diffusera de l'information sur la santé et la sécurité à des collectivités partout dans le territoire pour aider les particuliers à prendre des décisions éclairées concernant la consommation de cannabis. La campagne inclura aussi l'élaboration de ressources adaptées aux réalités culturelles pour les communautés autochtones.

Les partenariats sont essentiels aux efforts gouvernementaux d'éducation du public. En travaillant de concert avec les gouvernements des provinces et des territoires, de même qu'avec un éventail de partenaires, le gouvernement du Canada est en mesure de maximiser la portée de ses efforts d'éducation du public et de veiller à ce que les Canadiens aient accès à l'information requise pour faire des choix éclairés concernant la consommation de cannabis.

« Le gouvernement du Canada étend ses efforts d'éducation du public au sujet du cannabis en investissant dans des projets communautaires. Cette campagne fournira aux Ténois de l'information factuelle pour les aider à prendre des décisions informées au sujet de la consommation de cannabis. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada appuie les efforts d'éducation du public au sujet du cannabis du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les partenariats de collaboration comme celui-ci contribuent à fournir aux Canadiens de l'information claire, uniforme et fondée sur des données probantes concernant les faits sur la consommation de cannabis relatifs à la santé et à la sécurité. »

Michael McLeod

Député

« Ces fonds investis par le gouvernement fédéral serviront à financer des activités menées dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest pour aider les résidents, surtout les jeunes, à avoir accès à des renseignements adaptés à leur réalité culturelle pour pouvoir faire des choix sains et responsables en matière de consommation de cannabis. »

Glen Abernethy

Ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest

Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget 2018 un investissement de 62,5 millions de dollars sur cinq ans à l'appui d'organismes communautaires ainsi que d'organismes et de gouvernements autochtones qui renseignent leurs collectivités et leurs communautés sur les risques associés à la consommation de cannabis.

a annoncé dans le budget 2018 un investissement de 62,5 millions de dollars sur cinq ans à l'appui d'organismes communautaires ainsi que d'organismes et de gouvernements autochtones qui renseignent leurs collectivités et leurs communautés sur les risques associés à la consommation de cannabis. Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada offre du financement à des initiatives de sensibilisation, de prévention, de réduction des méfaits et de traitement novatrices et fondées sur des connaissances qui abordent une gamme de substances, dont le cannabis. Les propositions de projets peuvent être transmises en tout temps.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se servira de ce financement pour diriger des activités de mobilisation communautaires, pour lancer une campagne dans les médias traditionnels et sociaux ainsi que pour élaborer des ressources d'éducation du public et de sensibilisation destinées à différents segments de la population.

