La population étudiante et les effectifs s'unissent pour lutter contre les attaques malavisées du gouvernement de Ford contre l'éducation postsecondaire





TORONTO, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet après-midi, des centaines d'étudiantes et d'étudiants de toute la province se sont rassemblés à Queen's Park et se sont engagés à contrer les plans proposés par le gouvernement de Ford qui causeront des dommages irréparables aux syndicats étudiants, aux universités et aux collèges de toutes les régions de la province. Des parents, des partenaires de coalition, des membres des syndicats, du personnel et du corps professoral se sont joints à la population étudiante pour manifester leur appui contre le gouvernement.

Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants? Ontario.

« Le gouvernement de Ford est conscient que les étudiantes et étudiants lutteront contre les changements proposés parce que nous croyons en une éducation postsecondaire de qualité et à prix abordable. Nous savons que les changements proposés aux frais de scolarité perçus démocratiquement constituent une attaque à peine voilée contre les syndicats étudiants qui fournissent des services et des programmes essentiels à la population étudiante et qui, depuis des décennies, se font les champions d'une éducation abordable dans cette province. Nous nous opposerons de toutes nos forces à ces changements. »



Warren (Smokey) Thomas, président, SEFPO

« Les réductions des frais de scolarité du gouvernement Ford orientent notre système d'éducation postsecondaire dans la mauvaise voie, a déclaré Thomas. À la fin, les étudiantes et étudiants seront les plus durement touchés. Le SEFPO consacrera toutes les ressources requises pour empêcher Doug Ford de compromettre la réussite future de nos enfants sur le marché du travail avec ce stratagème sournois pour faire des compressions. »



Fred Hahn, président, SCFP Ontario

« Les travailleuses, les travailleurs, les étudiantes et les étudiants s'unissent contre les compressions proposées par Doug Ford parce que nous savons quelles retombées néfastes elles auront sur la population étudiante, les effectifs et les familles pendant des années à venir. Nous passerons également à l'action pour défendre l'autonomie des syndicats étudiants parce que nous comprenons que les syndicats étudiants, à l'instar des syndicats ouvriers, sont gérés démocratiquement par leurs membres et ne devraient pas être soumis à l'ingérence du gouvernement. »



La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiants des collèges et universités, et militant pour une éducation postsecondaire de haute qualité.

