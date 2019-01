Les animaux de Taconic Biosciences effectuent la dernière mission à la Station spatiale internationale





RENSSELAER, New York, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, chef de file mondial dans la fourniture de modèles de rongeurs génétiquement modifiés, annonce l'achèvement d'une récente mission à la Station spatiale internationale.

Ce projet représente une collaboration entre l'International Space Station (ISS) National Lab, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et Bioserve Space Technologies, avec le soutien de Leidos Corporation, et Taconic. Taconic a participé à plusieurs missions spatiales avec la NASA depuis 1985. Plus récemment, dans le cadre des charges utiles d'investigation scientifique et de recherche appuyées par les missions de SpaceX Commercial Resupply Services, Taconic a préparé des souris pour vivre à bord de la Station spatiale internationale pendant de longues périodes.

Des études précédentes de vols spatiaux ont démontré que les souris subissent une perte rapide de masse musculaire et osseuse, ressemblant à un vieillissement accéléré. Par conséquent, les souris exposées à la microgravité via un vol spatial constituent un modèle précieux pour comprendre et développer de nouveaux traitements pour les processus de maladies immunitaires, osseuses et musculaires liées au vieillissement. La mission Rodent Research 8 (RR-8), également appelée Rodent Research Reference mission 1 (RRR-1), étudie les effets de la microgravité sur des groupes de souris BALB/cAnTac jeunes et âgées ayant effectué la même mission. Les informations recueillies au cours de ce projet s'avéreront inestimables en tant que données de contrôle pour les missions passées et futures.

« La participation aux missions Rodent Research est à la fois passionnante et enthousiasmante, car les recherches nous permettent de mieux comprendre l'impact de la microgravité sur la biologie des mammifères. Plus d'un an de planification et d'efforts ont été consacrés à la préparation des cohortes d'animaux afin de s'assurer que tous les animaux respectent les spécifications de la mission au moment du lancement. Par conséquent, mener à bien le projet jusqu'à son terme est très gratifiant », a déclaré Dr Gretchen Kusek, directrice associée des services scientifiques chez Taconic.

« Taconic a été un partenaire précieux pour de nombreuses missions de recherche sur les rongeurs au National Laboratory américain de la Station spatiale internationale et sur la navette », a déclaré le docteur Michael Roberts, directeur scientifique adjoint du National Laboratory américain de la Station spatiale internationale. « Nous pensons que les connaissances acquises grâce à cette mission de référence et de recherche sur les rongeurs, unique et passionnante, permettront d'apporter des informations permettant d'améliorer les soins donnés aux patients sur Terre ».

En septembre 2018, L'ISS National Lab a publié une demande de proposition (RFP) permettant aux chercheurs d'accéder aux informations générées par cette étude. Les personnes sélectionnées recevront un financement pour effectuer des recherches supplémentaires.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles d'animaux presque partout dans le monde.

