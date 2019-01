Avis aux médias - Possibilités de photos et d'entrevues - La Police provinciale de l'Ontario, le ministère des Transports de l'Ontario et l'Ontario Federation of Snowmobile Clubs donne le coup d'envoi à la Semaine de la sécurité en motoneige





ORILLIA, ON, le 18 janv. 2019 /CNW/ - À l'invitation de la Police provinciale de l'Ontario, du ministère des Transports et de l'Ontario Federation of Snowmobile Clubs, les membres accrédités des médias sont conviés au lancement de la Semaine de la sécurité en motoneige, qui aura lieu du 19 au 27 janvier 2019.

La Police provinciale de l'Ontario y communiquera un rapport sur le nombre de décès liés à la pratique de la motoneige jusqu'à présent cet hiver et fournira des détails sur son utilisation actuelle des moyens de surveillance aérienne et des véhicules aériens sans pilote dans le but d'accroître la sécurité des motoneigistes dans les différentes régions de la province.

Des entrevues pourront être effectuées après les allocutions.

Des rafraîchissements seront servis.

Date : Lundi 21 janvier 2019



Heure : 11 h



Emplacement : Héliport

Quartiers généraux de la

Police provinciale de l'Ontario

777, Memorial Avenue, Orillia, Ontario



Remarque à l'attention des médias : Veuillez vous inscrire au poste de sécurité des

quartiers généraux (entrée principale)

Vous serez accompagnés jusqu'à l'héliport.

