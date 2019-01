Le gouvernement de l'Alberta met l'Atlas des peuples autochtones du Canada à la disposition de tous les élèves à l'échelle provinciale





OTTAWA, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement de l'Alberta a fait un nouveau pas pour honorer son engagement aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation en fournissant les ressources éducatives qui reflètent les perspectives des Premières nations, des Métis et des Inuits à tous les élèves de l'Alberta. La province a fait l'achat de 1 600 exemplaires de l'Atlas des peuples autochtones du Canada, une excellente ressource d'enseignement qui offrira, aux enseignants ainsi qu'aux élèves, la possibilité d'apprendre l'histoire et les cultures des peuples autochtones du Canada.

« Je félicite le gouvernement de l'Alberta de rendre l'Atlas des peuples autochtones du Canada accessible à toutes les écoles primaires et secondaires de la province, annonce John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada. Cet Atlas aidera certainement les élèves albertains à cultiver une meilleure compréhension des peuples autochtones du Canada, à reconnaitre leurs contributions à la société canadienne et finalement à entamer le processus de réconciliation. »

Le contenu de l'Atlas a été produit en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations (APN), l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Ralliement national des Métis (RNM), le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et Indspire. Ces partenaires représentent un éventail et une profondeur sans précédent de connaissances, d'expertise et de liens solides avec leurs communautés et leurs réseaux respectifs.

« L'Assemblée des Premières Nations est animée par l'intérêt témoigné pour l'Atlas des peuples autochtones du Canada partout au pays, et cette récente initiative du gouvernement de l'Alberta atteste qu'il aura un rôle important dans l'éducation du public. Nous espérons poursuivre dans cette lancée et étendre la sensibilisation et la compréhension des cultures des Premières Nations et leurs contributions dans la formation du Canada. Nous avons un rôle à jouer dans la réconciliation, et cette ressource pourra aider les éducateurs, les élèves, les écoles et les collectivités à apprendre de notre histoire partagée et d'en raconter les histoires, » énonce Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations.

« L'annonce d'aujourd'hui amplifie le succès retentissant de l'Atlas des peuples autochtones du Canada. Aux yeux de la Nation métisse, cette ressource éducative était attendue depuis longtemps, et l'enthousiasme dans la rétroaction du public canadien en témoigne. J'invite les autres gouvernements et les responsables de l'éducation à se joindre à nous et veiller à ce que cette ressource remarquable soit à la portée des élèves partout au pays », déclare Clément Chartier, président du Ralliement national des Métis.

L'Atlas des peuples autochtones du Canada a été créé en réponse à l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui place parmi ses priorités l'élaboration de matériel pédagogique adapté à la culture des élèves autochtones. Le manque de ressources éducatives et financières appropriées a depuis longtemps été reconnu comme un facteur contributif de la marginalisation des collectivités autochtones.

« Nous sommes enchantés de voir l'Alberta adopter les possibilités et le potentiel offerts par cet Atlas. Le Centre national pour la vérité et réconciliation était profondément honoré de contribuer à cette ressource, laquelle, nous savons, augmentera considérablement la qualité de l'enseignement dans les écoles partout au pays », soutient Ry Moran, directeur du CNVR.

« La décision du gouvernement de l'Alberta révèle une compréhension quant à l'importance de refléter le savoir autochtone dans tous les programmes, affirme Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction de Indspire. Nous sommes ravis que les élèves albertains aient l'occasion d'enrichir leur éducation en apprenant la culture et l'histoire que nous partageons grâce à l'Atlas des peuples autochtones du Canada. »

Les critiques littéraires ont loué la beauté incroyable de cette publication en quatre volumes, mais ce sont les mots qui ont séduit les lecteurs du Canada. Cette ressource ambitieuse et innovatrice est sans précédent par sa portée et par le degré de participation de la part de rédacteurs autochtones et de créateurs de contenu. Les Canadiens ont acheté l'Atlas en quantités record, le propulsant au rang de succès national, ce qui est un exploit assez rare pour un livre éducatif. Selon BookNet Canada, qui fait le suivi des ventes de livres imprimés du marché canadien-anglais, l'Atlas des peuples autochtones du Canada était l'ouvrage imprimé en tête de liste dans la catégorie documentaire et jeunes adultes pour l'année 2018.

