Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 18 janvier, notamment dans le corridor de la route 136 et dans l'échangeur Turcot.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

DÉNEIGEMENT

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports procédera à des opérations de soufflage et transport de neige sur les principales autoroutes de la région de Montréal. Des entraves et fermetures ponctuelles sont donc à prévoir sur les autoroutes, incluant les entrées et les sorties.

ENTRAVES PRINCIPALES DE FIN DE SEMAINE

R136 / A720 / A20 | AUTOROUTES VILLE-MARIE ET DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A10 EST/pont Champlain) dans le tunnel Ville-Marie, et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à samedi 23 h

Détour : via la sortie 5, rue de Nazareth, A10 EST (Bonaventure) et sortie 4 pour A15 NORD ou boul. Gaétan-Laberge.

Pour l'av. Atwater, via la sortie pour la rue Mansfield et ensuite rue Saint-Antoine Ouest.

Note : fermeture de l'A720 OUEST à partir du début de l'autoroute (rue Panet), de vendredi 23 h 30 à samedi 6 h. Détour via l'av. Viger, boul. Robert-Bourassa et détour principal.

Fermetures par défaut :

entrées en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'av. de l'Hôtel-de-Ville.

Détour : via av. Viger et boul. Robert-Bourassa

Détour : via av. Viger et boul. Robert-Bourassa entrée temporaire de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de- Lima , à compter de 23 h 30

Détour : continuer et faire demi-tour à la rue Saint-Jacques et via l'av. Atwater (sud) pour les autos et continuer rue Saint-Jacques jusqu'à l'A10 EST pour les camions.

, à compter de 23 h 30 Détour : continuer et faire demi-tour à la rue et via l'av. (sud) pour les autos et continuer rue jusqu'à l'A10 EST pour les camions. dans l'échangeur Turcot, la bretelle de la R136 (A720) OUEST pour l'A15 NORD (Décarie).

R136 / A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNEL VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 2 (av. Atwater) et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à samedi 23 h

Détour : via la rue Saint-Jacques et continuer jusqu'à la rue de la Cathédrale pour A-720 EST ou jusqu'au boul. Robert-Bourassa pour centre-ville.

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST (vers Lachine, Dorval)

fermeture COMPLÈTE de vendredi 23 h 59 à samedi 23 h

Détour : via la bretelle pour l'A15 SUD, sortie 61 pour av. Atwater (sud), ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église et boul. De La Vérendrye.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour R136 / A720 EST (vers le centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à samedi 23 h

Détour : via la bretelle pour l'A15 SUD, sortie 60 pour A10 OUEST, rue Duke ou rue Saint-Antoine est.

Pour l'av. Atwater et les rues Guy et de la Montagne : via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

Bretelle A20 EST pour R136 EST / A720 (centre-ville)

fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 59 à samedi 23 h

Note : risque de congestion durant le jour.

FIN DES ENTRAVES PRINCIPALES DE LA FIN DE SEMAINE

MONTRÉAL

VOIE DE DESSERTE A520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie pour l'A13 SUD et l'entrée de l'A13 NORD

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 7 h

Détour : 23e Avenue, rue Hickmore, montée de Liesse et voie de desserte A520 EST.

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

bretelle A13 SUD pour A520 EST / sortie 3-E (A520 EST). Détour via la sortie 2 (rue Hickmore), rue de Courval , boul. Jean-Baptiste, rue Hickmore, montée de Liesse et A520 EST.

, boul. Jean-Baptiste, rue Hickmore, montée de Liesse et A520 EST. bretelle A520 EST pour A13 NORD. Détour via 23e Avenue, rue Hickmore et A13 NORD.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A40 / A640

Terrebonne, Charlemagne

Bretelle A40 EST pour A640 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour : A40 EST, sortie 97 (boul. Pierre Le Gardeur), demi-tour, A40 OUEST et bretelle pour A640 OUEST.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

