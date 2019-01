La Fédération des dentistes spécialistes du Québec salue l'initiative de la ministre et offre l'expertise de ses membres





MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des dentistes spécialistes du Québec (FDSQ) félicite la ministre de la Santé et des Services sociaux qui vient d'annoncer l'intention du gouvernement de mettre sur pied très prochainement un programme visant une prise en charge optimale des enfants qui ont survécu à un cancer et qui vivent avec des séquelles buccodentaires. L'accès gratuit à des services buccodentaires spécialisés est une excellente nouvelle pour ces enfants et leurs parents.

La Fédération offre son expertise au gouvernement et souhaite participer aux travaux qui baliseront de façon précise les paramètres du programme, d'ici avril 2019.

« Les cas de ces enfants, déjà éprouvés par un parcours de soins en oncologie, sont extrêmement complexes. Ils requièrent, pour être bien traités, l'accès à une expertise multidisciplinaire évitant de les fragiliser davantage. Nous offrons à la ministre l'entière collaboration de chacune des spécialités dentaires pour nourrir ses travaux. », a souligné la présidente de la FDSQ, Dre Véronique Benhamou.

La mise en place d'un tel programme va requérir l'expertise de chacune des spécialités dentaires dans la trajectoire de soins des enfants afin de prévenir l'émergence de complications possibles.

La Fédération des dentistes spécialistes regroupe des professionnels intervenant dans les domaines suivants qui peuvent tous être sollicités pour des soins buccodentaires de jeunes patients affectés par un traitement oncologique, qu'il s'agisse d'interventions préventives ou curatives :

les dentistes pe?diatriques les orthodontistes les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux les parodontistes les endodontistes les spécialistes en médecine buccale les prosthodontistes les pathologistes buccaux et maxillo-faciaux les radiologistes buccaux et maxillo-faciaux

Pour la FDSQ, l'annonce gouvernementale est une démarche qui s'inscrit dans la bonne direction. Elle souhaite également que le programme, une fois mis en place, soit étendu aux adultes qui reçoivent des traitements en oncologie et qui en éprouvent également des séquelles buccodentaires.

La Fédération des dentistes spécialistes du Québec

Fondée en 1972, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec regroupe 447 dentistes détenant un certificat de spécialiste dans l'une des neuf spécialités en médecine dentaire reconnues au Québec. Cette reconnaissance de spécialité s'obtient au terme d'une formation spécialisée allant de 2 à 6 ans d'études supplémentaires après le doctorat en médecine dentaire. Aucune référence n'est requise pour consulter un dentiste spécialiste.

