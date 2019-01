Nouvelle communauté de micromaisons inaugurée à Whitehorse





WHITEHORSE, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Quatre micromaisons neuves situées aux abords du centre-ville de Whitehorse ont été inaugurées. Elles comblent un besoin urgent en matière de logement et de services de soutien à l'intention des personnes à risque, permettant à celles-ci de vivre de façon autonome dans la communauté.

Cette communauté, qui vient s'ajouter à une autre qui a été inaugurée en 2012, compte cinq logements autonomes de 240 pi2, soit un espace suffisant qui permet à une personne d'être à l'aise et qui les aide à éviter les situations difficiles qui surviennent en l'absence de limites bien définies.

Ces logements de transition sont la propriété du Blood Ties Four Directions, un organisme sans but lucratif de Whitehorse qui s'occupe également de la gestion des lieux. L'objectif du groupe est d'éliminer les barrières et de permettre à tous d'avoir un accès égal aux services de santé et de mieux-être qui leur permettent de vivre dans la communauté en toute dignité.

Le financement de cet ensemble a été versé aux termes d'un programme du gouvernement du Yukon destiné aux victimes de violence, qui est financé en partie dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (Fonds consacré à l'infrastructure sociale), et du Fonds de développement communautaire.

Citations :

« Offrir des logements sécuritaires et convenables à nos citoyens les plus vulnérables est un des engagements que nous avons pris envers les Yukonnais. Nous sommes fiers d'appuyer Blood Ties Four Directions dans la construction de ces quatre micromaisons neuves qui offrent de nouveaux choix à leurs clients en matière de logement. » -- Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec le gouvernement du Yukon afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions locales dans le domaine du logement. La conception novatrice et éconergétique rend l'exploitation et la construction de ces maisons peu coûteuses, un facteur important pour les projets dans le Nord. Cet investissement procure des logements sécuritaires et abordables qui répondent aux besoins des résidents, et aide nos partenaires de Blood Ties à poursuivre leur important travail dans la communauté. » -- Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

« Les personnes qui auront la chance d'habiter ici font partie des résidents les plus vulnérables de Whitehorse. Chez Blood Ties, nous sommes d'avis que le renforcement des communautés est aussi important que le logement. Avec l'aide et le soutien de nos partenaires, nous sommes ravis d'inaugurer officiellement cette communauté de micromaisons et de poursuivre notre travail afin d'assurer que ces personnes reçoivent les soutiens dont ils ont besoin et continuent d'avoir un chez-soi. » -- Patricia Bacon, directrice général, Blood Ties Four Directions Centre

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et la Société d'habitation du Yukon ont investi ensemble 200 000 $ pour la réalisation de ces logements.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et la Société d'habitation du ont investi ensemble 200 000 $ pour la réalisation de ces logements. Le gouvernement du Canada a également investi 100 000 $ dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.

a également investi 100 000 $ dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Le gouvernement du Yukon a versé 100 000 $ par l'entremise du Fonds de développement communautaire.

a versé 100 000 $ par l'entremise du Fonds de développement communautaire. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et l'engagement continu auprès d'autres intervenants, tels que les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs social et privé afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

