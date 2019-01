75e congrès de l'ACRGTQ - Marie-Claude Houle réélue présidente de l'ACRGTQ par l'Assemblée générale





QUÉBEC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son 75e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a réélu Mme Marie-Claude Houle à titre de présidente du conseil d'administration, Mme Houle est présidente de EBC Inc.

L'ACRGTQ souligne ses 75 ans pendant ce congrès qui rassemble près de 800 délégués. En effet, c'est en 1944 que 31 entrepreneurs se regroupent pour former « La Quebec Road Builders Association ».

« C'est ainsi qu'est née notre association. Le secteur du génie civil et voirie et l'ACRGTQ ont été au coeur des débats et des grands chantiers qui ont façonné le Québec depuis trois quart de siècle. L'Association célèbre cette année ses 75 ans et elle peut être fière de son leadership et de ses accomplissements dans son industrie », a mentionné Mme Houle lors de son allocution.

Elle a conclu en rappelant la thématique du congrès : « Les entrepreneurs du génie civil et voirie doivent leur succès à leur expertise et à leur capacité à la mettre en oeuvre, mais aussi aux efforts déployés par toute l'industrie en matière d'innovation. Le thème du congrès cette année « L'essor du savoir et de l'innovation » est bien choisi et est plus actuel que jamais puisque l'industrie fera face à de nombreux changements dans les années à venir, notamment les nouveaux modes de réalisation, à la pénurie de la main-d'oeuvre et la transformation numérique qui s'impose ».

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

