Rejet de la demande d'injonction - Le SCFP appelle les cols bleus à participer massivement à l'assemblée

MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) accueille avec satisfaction le rejet par la Cour supérieure cet après-midi d'une demande d'injonction. Cette injonction aurait compromis la tenue d'une assemblée syndicale sur l'assainissement des pratiques du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301). Ainsi, le SCFP pourra tenir comme prévu une assemblée sur la réforme des statuts de sa section locale 301, en tutelle depuis mai 2017 en raison d'une multitude de problèmes graves.

« C'est une bonne nouvelle pour les cols bleus regroupés de Montréal : malgré les tentatives d'obstruction de partisans du statu quo, les membres pourront se prononcer dès la semaine prochaine sur de nouveaux statuts. Rappelons qu'une firme de vérification avait constaté de multiples anomalies et émis des recommandations pour les corriger. La tutelle a pour but de corriger les statuts pour pouvoir redonner aux cols bleus leur autonomie syndicale », selon l'administrateur de la tutelle du SCFP.

Les cols bleus pourront donc se rendre comme prévu à l'assemblée sur les nouveaux statuts proposés. Cette assemblée aura lieu en sept séances sur quatre sites différents, du 22 janvier au 2 février 2019. La décision d'aujourd'hui confirme que le SCFP peut tenir ces sept séances et non seulement une seule rencontre. Le SCFP a choisi cette formule pour lever les obstacles à la participation des membres : lieux de travail et de résidence, jours et quarts de travail, obligations familiales, etc. En ce sens, la décision est une victoire pour la participation des membres.

Rappelons que l'instance nationale du SCFP a mis la section locale 301 sous tutelle après avoir reçu une multitude de plaintes, sur une longue période, qui parlaient de dépenses non autorisées, de harcèlement et d'intimidation, de dysfonctionnement de l'exécutif, d'espionnage et de climat toxique.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) est le plus grand syndicat canadien. Il compte 680.000 membres dans tout le Canada et représente des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

