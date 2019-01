Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un important soutien à la prochaine génération de chercheurs en sciences humaines





WATERLOO, ON, le 18 janv. 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera un important investissement qui aidera les spécialistes des sciences sociales et les chercheurs en sciences humaines à continuer de produire des connaissances et à faire des innovations qui nous aident à comprendre notre monde et le rôle que nous y jouons.

Date : Mardi 22 janvier 2019



Heure : 9 h 15



Endroit : Wilfrid Laurier University

75, avenue University Ouest

Waterloo (Ontario) N2L 3C5

