Innovation en matière d'énergie propre et développement économique à Inuvik





Un centre de microfabrication et une nouvelle source d'énergie solaire offrent de nouvelles possibilités à la communauté

INUVIK, NT, le 18 janv. 2019 /CNW/ - L'ouverture de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk en 2017 a élargi les possibilités économiques de la région du delta de Beaufort. En effet, l'augmentation du nombre de visiteurs s'est traduite par un accroissement du nombre d'emplois et d'occasions économiques pour les résidents, et ce, dans divers secteurs, dont ceux des arts et de l'hébergement.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent ces secteurs dans la croissance économique de la région. C'est pourquoi il investit plus de 734 000 $ dans deux projets régionaux : l'un qui soutient l'industrie des arts locale et l'autre qui fournira de l'énergie propre aux entreprises de l'endroit, tout en leur permettant de réaliser des économies.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Une partie des fonds ira à la Nihat Corporation, qui achètera deux ensembles de panneaux photovoltaïques et les installera à un hôtel et à un supermarché d'Inuvik. La société a conclu des contrats de location à long terme avec les deux entreprises et formera les Nihtat Gwich'in à l'utilisation et à l'entretien des installations. Le projet créera deux emplois à temps partiel, en plus d'offrir de nouvelles possibilités économiques et une énergie propre à la communauté.

Consciente de la forte demande de produits artistiques, artisanaux et touristiques locaux en raison de la croissance continue du tourisme dans la région, CanNor investit également dans le Collège Aurora pour la création d'un centre de microfabrication pour les arts, l'artisanat et la technologie. L'intention est de concevoir un atelier de microfabrication axé sur les arts et l'artisanat offrant un accès à certains services, comme la gravure au laser, et à de l'équipement pour la sérigraphie et l'impression 3D. On y emploiera deux conseillers techniques à temps partiel, et les artistes locaux pourront y concevoir leurs produits.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir de nouveaux projets novateurs dans le Nord. En travaillant avec des organisations locales, nous sommes en mesure de tirer parti des nouvelles possibilités touristiques de la région du delta de Beaufort et d'offrir les ressources financières nécessaires à la mise sur pied de nouveaux projets d'énergie propre. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« La route d'Inuvik à Tuktoyaktuk offre de nouvelles possibilités économiques à ces communautés. Grâce aux technologies et aux services offerts par l'atelier, les artistes auront l'occasion de créer de nouvelles oeuvres à proposer aux touristes. Les projets d'énergie propre contribuent non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi au développement économique des organisations et des entreprises d'Inuvik. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Les Nihtat Gwich'in sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec le gouvernement du Canada dans le cadre de ce projet avant-gardiste qui aidera à répondre aux besoins énergétiques de l'économie d'Inuvik tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Nous voyons là un parfait exemple de la façon dont les peuples autochtones et le gouvernement du Canada peuvent travailler ensemble pour assurer le développement durable du Nord. »

- Jozef Carnogursky, président, Conseil des Gwich'in Nihtat

« Ce centre de microfabrication pour les arts, l'artisanat et la technologie n'aurait pas pu être concrétisé sans la vision, le soutien et le travail acharné de tous ses partenaires, dont le Conseil tribal des Gwich'in, la Société régionale Inuvialuite et le ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest. Ce centre contribuera à la mise en place d'un solide secteur de production artistique et artisanale, ainsi qu'à la diversification de l'économie du delta de Beaufort. »

- Jeff O'Keefe, président intérimaire, Collège Aurora

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest valorise et soutient une industrie des arts forte et florissante qui encourage l'expression artistique et créative comme moyen d'assurer le mieux-être individuel et collectif, et qui permet aussi d'accroître et de diversifier les possibilités économiques de nos régions et communautés. C'est grâce à des partenariats avec le gouvernement fédéral, les gouvernements autochtones et le Collège Aurora que nous sommes en mesure de renforcer les activités de nos campus et de permettre aux résidants du Nord de perfectionner leurs compétences pratiques. »

- Caroline Cochrane, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation

CanNor investit 538 000 $ dans l'installation de panneaux photovoltaïques à Inuvik , à quelle somme Nihtat Corporation ajoute 807 000 $, pour un total de 1 345 000 $.

, à quelle somme Nihtat Corporation ajoute 807 000 $, pour un total de 1 345 000 $. CanNor investit 196 500 $ sur deux ans pour l'aménagement d'un atelier de microfabrication à Inuvik , dans lequel le Collège Aurora et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest investiront, respectivement, 60 000 $ et 57 500 $ de plus, pour un total de 314 000 $.

