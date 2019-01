Le gouvernement du Québec octroie 25 000 $ au Village Nordik du Port de Québec





QUÉBEC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une contribution financière de 25 000 $ pour soutenir l'édition 2019 du Village Nordik du Port de Québec, qui se déroulera du 19 janvier au 10 mars prochains.

Créé en plein coeur du Port de Québec dans le Bassin Louise, le Village Nordik propose à la population d'expérimenter la pêche blanche en milieu urbain. Des igloos gonflables et chauffés pourront être loués par les adeptes de cette activité hivernale. Les enfants y trouveront aussi leur compte puisque des modules de jeux et une glissade seront également aménagés dans la zone de l'île du Petit Pêcheur.

Citation :

« Cette activité innovante permet de mettre en valeur les joies et les possibilités de divertissement qu'offre l'hiver québécois. De plus, en donnant à l'ensemble de la population et des touristes un accès privilégié à ce site exceptionnel, l'événement contribue à dynamiser l'économie de la région tout en renforçant le positionnement de la ville de Québec à titre de référence touristique hivernale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'aide financière accordée provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Doté d'une enveloppe annuelle de près de 5,8 M$, le FDERCN vise à soutenir la réalisation de projets ayant des répercussions sur le développement économique et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Liens connexes :

