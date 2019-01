Une grande victoire de Leucan pour les familles d'enfants atteints de cancer





MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, se réjouit que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ait entendu et donné suite aux recommandations faites par le Comité de travail sur la prise en charge des séquelles buccodentaires des survivants de cancers pédiatriques, présidé par Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan. Ce comité, relevant de la Direction générale de cancérologie du ministère de la Santé et des Services Sociaux, regroupait des professionnels du milieu de la santé de même que Marie-Claude Hébert, membre de Leucan et mère de Jérémy, jeune adolescent aux prises avec de graves séquelles buccodentaires découlant des traitements pour soigner son cancer.

Ainsi, la ministre McCann a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un budget annuel et confirme à la population que les sommes nécessaires seront disponibles pour couvrir les soins buccodentaires des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer et des survivants aux prises avec des séquelles découlant d'un cancer pédiatrique ou ses traitements.

Leucan tient à souligner la détermination et la ténacité de Madame Hébert, qui a interpellé l'Association il y a trois ans, afin de sensibiliser Leucan à ce besoin particulier, ainsi que la collaboration étroite des Dres Jeanne-Nicole Faille, Marie-Ève Asselin et Caroline Laverdière, qui ont contribué au dépôt d'un mémoire produit par Leucan auprès du Commissaire à la santé et au bien-être en janvier 2016. Ce mémoire dénonçait notamment l'absence de couverture des soins buccodentaires découlant de traitements oncologiques et a servi de point de départ aux actions menées par Leucan pour initier le comité l'année suivante.

« C'est une nouvelle extraordinaire pour les familles de ces enfants qui, en plus d'avoir eu à soigner un cancer, sont aux prises avec des problèmes buccodentaires très onéreux. C'est un stress financier immense qui vient de leur être enlevé. Ils pourront donc maintenant concentrer leurs énergies sur la qualité de vie de leur enfant. » affirme Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan. « Nous sommes très fiers, à Leucan, d'avoir été entendus par le Ministère, d'avoir pu mener ces travaux et de constater l'ouverture et la réactivité de la ministre ».

Leucan s'engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

