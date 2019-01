En pleine expansion, k-eCommerce investit dans son infrastructure infonuagique





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 250 000 $ au fournisseur lavallois de solutions de gestion du commerce électronique

LAVAL, QC, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise k-eCommerce développe des solutions novatrices de gestion du cybercommerce, un secteur en forte croissance mondiale, afin de les fournir aux entreprises canadiennes et internationales. Pour améliorer sa compétitivité et soutenir son expansion, la PME bénéficiera d'une contribution remboursable de 250 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Grâce à ce financement, annoncé aujourd'hui par la députée de Vimy, Eva Nassif, k-eCommerce pourra faire l'acquisition d'équipements informatiques de pointe, notamment de nouveaux serveurs hautement performants. L'objectif poursuivi dans le cadre de ce projet est d'accroître la capacité de l'infrastructure infonuagique de k-eCommerce, et de soutenir la forte croissance de l'entreprise. k-eCommerce compte créer 30 nouveaux emplois d'ici deux ans.

L'entreprise k-eCommerce a connu une croissance rapide et est devenue l'un des chefs de file dans le développement de solutions sur mesure pour la gestion du commerce électronique. Elle investit constamment en recherche et développement afin de proposer des produits plus performants et plus concurrentiels. Ses solutions ont déjà convaincu plus de six cents entreprises clientes en Amérique du Nord et en Europe.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises peuvent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En aidant des entreprises comme k-eCommerce à croître et à investir pour devenir encore plus performantes et compétitives dans un marché international fortement concurrentiel, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements de stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. De plus, grâce à la création d'emplois de qualité, ce projet aura des retombées concrètes à Laval. »

Eva Nassif, députée de Vimy

« Je suis heureux de l'appui de DEC à k-eCommerce, une entreprise canadienne qui a su trouver des solutions novatrices pour rendre les opérations de commerce électronique plus efficaces en plus de trouver les moyens d'assurer sa croissance depuis presque 20 ans. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC est primordial, car il nous permet d'ajouter des équipements hautement performants à notre infrastructure infonuagique de classe mondiale. Que ce soit au niveau des modèles d'affaires interentreprises (B2B) ou de vente au détail (B2C), le commerce électronique est en pleine expansion. En effet, de plus en plus d'entreprises ont recours au Web pour augmenter leurs ventes, améliorer la qualité de leurs services ou encore diminuer leurs frais d'opération. Qu'on y accède à l'aide d'un appareil mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur, les sites Web transactionnels de nos clients doivent être accessibles en tout temps et répondre instantanément. Ces nouveaux équipements nous aideront donc non seulement à améliorer la qualité de nos services pour nos clients existants, mais également à soutenir la croissance de notre entreprise tout en servant davantage de clients. »

Laurent Allardin, PDG et fondateur, k-eCommerce

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

