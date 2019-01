L'Université Concordia lance ESPACE 4, lieu public dynamique voué à l'apprentissage et à la découverte





La nouvelle plateforme encourage les chercheurs et les partenaires communautaires à diffuser leurs idées dans un environnement « agile et réactif ».

MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Laboratoire dynamique et immersif conçu pour donner vie au savoir et aux idées, ESPACE 4 ouvre officiellement ses portes aujourd'hui à l'Université Concordia.

L'espace public se présente comme un carrefour où chercheurs, étudiants et membres de la communauté se réunissent pour alimenter des conversations diversifiées et stimulantes, qui se concrétiseront en projets profitant à la population montréalaise et au monde entier.

« Concordia a la réputation d'être une des universités les plus ouvertes et connectées du Canada, et ESPACE 4 lui donne une nouvelle longueur d'avance à ce chapitre. Agile et réactif, le lieu élargit le modèle de ce qu'une université peut être et représente l'avenir de la création et du rayonnement du savoir », affirme Alan Shepard, recteur de l'Université Concordia.

Une nouvelle norme en matière d'accès au savoir

Toutes et tous sont invités à venir découvrir et explorer la programmation commissariée d'ESPACE 4, composée notamment d'installations et de projets de personnalités en résidence, ainsi que de divers événements spéciaux : projections, laboratoires d'idées, conférences, performances, consultations, marathons de codage, colloques et bien plus encore.

Des projections nocturnes prolongent par ailleurs l'expérience des visiteurs en dehors des heures d'ouverture, qui sont du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures.

ESPACE 4 est situé au rez-de-chaussée du pavillon J.-W.-McConnell (LB), au 1400, boulevard De Maisonneuve Ouest.

Le programme actuel, Aspects essentiels de la ville, prévoit des présentations, des ateliers, des installations et des activités sur des sujets divers, dont les changements climatiques, l'utilisation des sols et le développement durable à Montréal.

Donner vie aux idées

Le nouvel espace offrira aux étudiantes et aux étudiants de Concordia la possibilité d'apprendre par l'expérience, de faire connaître leurs travaux au plus grand nombre et de concrétiser leurs idées.

« Dans le passé, beaucoup d'établissements publics n'ont pas songé à nous inclure dans les conversations d'importance, à nous inviter à y prendre part ou à solliciter notre opinion. ESPACE 4 est là pour changer les choses », poursuit Nadia Bhuiyan, vice-rectrice exécutive adjointe aux partenariats et à l'apprentissage expérientiel de Concordia.

« La recherche joue un rôle primordial dans l'avancement de la société »

Pour Justin Powlowski, vice-recteur adjoint à la stratégie et aux opérations, ESPACE 4 fera progresser les travaux et connaissances de la nouvelle génération de Concordia dans des domaines comme les villes intelligentes, la santé, la cybersécurité et la biologie synthétique.

« L'Université fait de grands progrès dans des secteurs possédant, selon ses chercheurs et chercheuses, un remarquable potentiel en matière d'impact social et d'innovation », ajoute-t-il.

« Mais il nous manquait un élément clé - la mobilisation des connaissances - pour aider à faire passer ces recherches majeures des mains des spécialistes à celles d'un public élargi. »

