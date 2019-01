Bell Cause pour la cause soutient l'innovation des soins en santé mentale du CHEO





Le don de 300 000 $ permettra d'améliorer l'accès aux soins et de réduire les délais d'attente pour les enfants et les jeunes

OTTAWA, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui qu'elle verserait un don de 300 000 $ au CHEO, un centre de santé et de recherche pédiatriques d'Ottawa, dans le but de soutenir son approche Choix et partenariats (ACP), un programme visant à réduire les temps d'attente et à améliorer l'accès aux soins en santé mentale.

« Grâce à l'approche Choix et partenariats du CHEO, les jeunes de la région d'Ottawa-Gatineau pourront accéder à des soins plus rapidement. Bell Cause pour la cause est fière de soutenir ce programme novateur, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. »

L'ACP permet de réduire les temps d'attente et de simplifier la prestation de services en donnant aux patients et aux familles les outils nécessaires pour prendre en main leur propre santé mentale et trouver, avec l'appui de cliniciens, le plan de traitement qui leur convient le mieux. Le don versé au profit de ce programme aidera le CHEO à atteindre son objectif d'offrir aux patients un premier et un deuxième rendez-vous dans un délai de quelques semaines, pour leur permettre d'accéder plus rapidement aux soins les plus efficaces possible.

« Dans le domaine de la santé mentale, l'accès aux soins est la priorité numéro un. Trop d'enfants et de jeunes de l'est de l'Ontario ne reçoivent pas les soins appropriés, a fait savoir la Dre Kathleen Pajer, cheffe du Service de psychiatrie du CHEO. Chaque enfant ou jeune qui a besoin de soins non urgents en clinique externe devrait pouvoir en bénéficier dans un délai maximal de quatre semaines, et nous travaillons fort pour atteindre cet objectif au moyen de l'ACP. »

« L'ACP permet de venir en aide aux enfants plus rapidement, et donc de soutenir un plus grand nombre d'enfants et de familles, a indiqué Alex Munter, président-directeur général du CHEO. Plus tôt nous prendrons en charge la santé mentale de nos enfants et de nos jeunes, meilleures seront leurs chances de connaître du succès et de vivre la meilleure vie possible. Nous remercions chaleureusement Bell, qui est un leader dans la lutte contre la stigmatisation entourant la maladie mentale, de soutenir des programmes comme l'ACP du CHEO pour améliorer la santé mentale des enfants et des jeunes. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 30 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867 449 649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard le 30 janvier. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93 423 628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ le 30 janvier.

À propos du CHEO

Le CHEO est un leader mondial en santé pédiatrique, qui se consacre à aider les enfants et les adolescents à vivre la meilleure vie possible. Le CHEO est dédié à l'excellence en matière de soins cliniques, de recherche et de formation. Il s'est engagé à collaborer avec ses partenaires afin de promouvoir l'évolution harmonieuse de soins continus prodigués où, quand et comment on en a besoin. Le CHEO aide chaque année plus de 500 000 enfants et adolescents dans l'est de l'Ontario, dans l'ouest du Québec ainsi qu'au Nunavut et au nord de l'Ontario.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

