Megaport offre à la région nouvellement élargie de Toronto un accès dédié à Oracle Cloud Infrastructure





L'expansion au Canada d'Oracle Cloud Infrastructure FastConnect offre à davantage de clients un accès sécurisé, évolutif et sur demande à l'offre infonuagique

TORONTO, 18 janvier 2019 /CNW/ - Megaport Limited (ASX : MP1) ( « Megaport » ), l'un des principaux fournisseurs NaaS (Network as a Service) et un membre argent d'OPN (Oracle PartnerNetwork), annonce aujourd'hui la disponibilité d'un accès dédié et privé à Oracle Cloud Infrastructure FastConnect à Toronto. Cette nouvelle soutient l'annonce récente d'Oracle relative à la disponibilité d'Oracle Cloud Infrastructure depuis son nouveau centre de données de Toronto. Cela porte le nombre total d'emplacements Oracle Cloud Infrastructure rendus possibles grâce à Megaport à cinq métropoles réparties en Amérique du Nord et en Europe, et un total de 14 emplacements FastConnect dans le monde entier.

Le SDN (Software Defined Network) de Megaport offre une connectivité infonuagique fiable, rentable et sur demande qui fournit à la clientèle entreprise un accès privé et dédié à l'infrastructure infonuagique d'Oracle et à ses services de plate-forme. Ainsi, les clients sont en mesure d'établir des connexions qui contournent l'Internet public et d'améliorer la prévisibilité et la performance du réseau, ce qui permet aux entreprises de tenir compte et de se conformer aux exigences réglementaires et à celles relatives à la confidentialité des données. Avec le lancement des nouveaux services FastConnect d'Oracle à Toronto, la clientèle disposera de plus d'options quant à la manière dont ils se branchent à Oracle Cloud Infrastructure depuis le SDN mondial de Megaport, qui relie plus de 360 centres de données activés dans le monde entier.

Les capacités de routage de couche 3 de Megaport Cloud Router permettent aux utilisateurs de relier des charges de travail distribuées plus rapidement entre les régions et déplacent les données entre les environnements multi-régions, le Canada et les États-Unis par exemple, sans devoir rediriger le trafic au moyen de l'infrastructure physique. Celui-ci simplifie la connectivité et crée une voie plus efficace pour l'amélioration de la performance et du caractère évolutif tout en donnant lieu à de puissantes capacités de connectivité multi-infonuagique.

En collaborant avec Megaport, la clientèle Oracle bénéficie d'un accès réseau fiable pour accéder à leurs données et à leurs applications au Canada par l'entremise du nuage informatique. Cela signifie l'amélioration de la performance, du contrôle, de la souplesse et du caractère évolutif pouvant procurer l'accès aux fonctions et aux données d'affaires essentielles.

« Les entreprises ont de plus en plus besoin d'une connectivité directe à leurs applications infonuagiques pour prendre en charge le volume grandissant de données essentielles produites par les technologies de prochaine génération. Oracle Cloud Infrastructure FastConnect est une technologie puissante qui, lorsque combinée au SDN de Megaport, permet aux clients partout dans le monde de mettre au point des stratégies infonuagiques optimisées », soutient Vincent English, chef de la direction, Megaport. « Le travail que nous réalisons avec Oracle nous permet de commercialiser rapidement ce service, d'offrir un accès plus grand aux services intégrés d'Oracle et de soutenir le déploiement de charges de travail critiques dans cette ère accordant la priorité au nuage informatique. »

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect permet la connectivité infonuagique commerciale à Oracle Cloud depuis des centres de données de confiance réservés aux entreprises. La connexion directe à Oracle Cloud par l'entremise d'Oracle FastConnect donne lieu à un lien rapide et privé à la plate-forme infonuagique la plus vaste et la plus intégrée de l'industrie, lequel est assorti d'une gamme complète de services de nature SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) et IaaS (Infrastructure-as-a-Service).

Oracle Cloud offre des suites complètes d'applications SaaS pour ERP, HCM et CX, sans oublier la meilleure base de données PaaS et IaaS de sa catégorie, depuis des centres de données répartis en Amérique, en Europe et en Asie. Des organisations de partout dans le monde se servent d'Oracle Cloud pour innover plus rapidement, améliorer l'engagement de la clientèle, stimuler l'efficacité des processus d'affaires et accélérer la transformation numérique.

# # #

À propos de Megaport

Megaport est le chef de file mondial des fournisseurs de services d'interconnexion élastique. Tirant parti du SDN (Software Defined Network), la plate-forme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services par le réseau de Megaport. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients par l'intermédiaire de leurs appareils mobiles ou ordinateurs, ou de l'interface de programmation d'applications (API) ouverte de l'entreprise. Megaport relie plus de 1?275 clients présents dans 386 centres de données activés dans le monde entier. Megaport est partenaire Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner, Salesforce Express Connect Partner, et fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC et MegaIX sont des marques déposées de Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607?432?646. Pour obtenir plus d'information au sujet de Megaport, veuillez visiter le site : http://www.megaport.com

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle; il a pour objectif de leur offrir un avantage distinct en ce qui a trait au développement, à la vente et à la mise en oeuvre de solutions Oracle. OPN offre des ressources pour la formation et le soutien liés à des connaissances spécialisées des produits et des solutions d'Oracle, et le programme a évolué pour soutenir le portefeuille grandissant de produits Oracle, ses partenaires et les occasions d'affaires. L'une des principales améliorations apportées récemment au programme OPN est la possibilité, pour les partenaires, d'être reconnus et récompensés pour leurs investissements dans Oracle Cloud. Les partenaires qui s'investissent avec Oracle pour démarquer leur expertise Oracle Cloud et leur succès avec la clientèle grâce au programme OPN Cloud, soit un programme innovateur qui complète les paliers actuels du programme OPN avec des niveaux de reconnaissance et des avantages progressifs réservés aux partenaires travaillant avec Oracle Cloud. Pour en apprendre davantage, visitez le site : http://www.oracle.com/partners .

Marques de commerce

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses affiliés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681354/Megaport_Logo.jpg

SOURCE Megaport Limited

Communiqué envoyé le 18 janvier 2019 à 10:34 et diffusé par :