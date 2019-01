Cinquante ans à prospérer ensemble - Le CPQ souligne 50 ans de contribution à la vitalité économique du Québec





MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Une poignée de chefs d'entreprises et d'associations sectorielles du Québec se réunissaient le 20 janvier 1969 pour jeter les bases du CPQ (Conseil du patronat du Québec), organisme consacré à créer les meilleures conditions possible favorisant la prospérité des entreprises d'ici et le développement économique de l'ensemble du Québec.

Cinquante ans plus tard, cette idée maîtresse est toujours celle qui anime le CPQ et guide ses interventions au quotidien : que les employeurs du Québec puissent compter sur une représentation crédible, rigoureuse et pertinente auprès des gouvernements, dans l'espace public et médiatique et au sein de différentes structures et organismes paritaires. L'année 2019 marque ainsi un demi-siècle d'histoire écrite avec et par des gens passionnés et des employeurs issus de divers horizons, qui ont tout mis en oeuvre pour que les entreprises québécoises disposent des meilleures conditions possible non seulement pour prospérer, mais pour faire prospérer toutes les régions du Québec.

« Le CPQ incarne depuis toutes ces années la voix des employeurs du Québec qui ont choisi de s'allier pour la prospérité. Avec le temps, nous sommes devenus une voix forte et influente pour agir concrètement au bénéfice de l'économie et de la société québécoise, en étant reconnus pour notre habileté à entretenir un dialogue social constructif avec une grande diversité de parties prenantes. Les dossiers défendus par le CPQ sont toujours d'actualité et touchent tous les Québécois, dans toutes les régions du Québec, dont les politiques de main-d'oeuvre, les finances publiques, la réglementation du travail ou la lutte aux changements climatiques. Nous nous démarquons aujourd'hui par un leadership rassembleur, ouvert et visionnaire, qui répond aux priorités des employeurs tout en restant à l'écoute de la société québécoise », souligne le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval.

Dans le cadre de ses 50 ans, le CPQ dévoile une nouvelle signature « prospérer ensemble » incarnant sa raison d'être. De plus, l'organisation se prépare à souligner cette importante étape avec la tenue de plusieurs activités au courant des prochains mois. Notamment, un cahier spécial sera publié le samedi 19 janvier dans Le Devoir et les journaux du groupe Capitales Médias et l'année 2019 sera ponctuée de différents événements spéciaux avant de culminer avec un Gala de la reconnaissance voué à souligner l'engagement de ses membres du CPQ et des employeurs québécois, en janvier 2020.

À PROPOS DU CPQ :

Regroupant depuis 50 ans plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

