Suspension de la négociation par l'OCRCVM - NNO

Suite à l'annonce du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, concernant La Grande corvée, EnviroCompétences est heureuse d'accorder son soutien à l'initiative. La pénurie de main-d'oeuvre affecte...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Abattis Bioceuticals Corp. Symbole CSE : ATT Motif : Renseignements attendus de la société Heure de la suspension (HE) : 09 h 19 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Nano One Materials Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : NNO Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 09 h 00 L'OCRCVM...