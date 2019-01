/R E P R I S E -- Avis aux médias - Ouverture d'une nouvelle communauté de micromaisons à Whitehorse/





WHITEHORSE, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Joignez-vous à l'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à Patricia Bacon, directrice générale de Blood Ties Four Directions Centre et aux intervenants en habitation, pour l'inauguration officielle d'une communauté de 5 micromaisons située au centre-ville de Whitehorse.

Date : 18 janvier 2019



Heure : 13 h 00



Endroit : 602, rue Jarvis

Whitehorse (Yukon)

