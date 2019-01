Le groupe de compagnies ISI agrandit son équipe de direction





TORONTO, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Le groupe de compagnies Supermarché d'assurance inc. (ISI) a nommé Ray McKenzie à titre de président d'ISI et d'Assurance Spécialité-Vie, à compter du 14 janvier de cette année.

M. McKenzie, qui occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président principal du service de courtage à ivari (anciennement Transamerica Vie Canada), se distingue grâce à ses trente années d'expérience au sein du secteur canadien des services financiers.

« Alors que nous poursuivons notre croissance rapide, l'ajout de Ray à notre équipe de haute direction est une étape importante de notre plan visant à bâtir une organisation plus robuste et bien structurée », a déclaré Alex Dudarev, chef de la direction du groupe de compagnies ISI. « ISI continue d'être le chef de file de l'industrie en matière d'innovation et de processus grâce auxquels nos partenaires peuvent servir les consommateurs de façon efficace au chapitre de la distribution d'assurance de nouvelle génération. Nous savons que notre processus donne des résultats, car il reflète mieux les besoins des consommateurs lorsque ceux-ci recherchent, choisissent et achètent des produits d'assurance-vie aujourd'hui, et il répond à ces besoins de façon plus efficace. »

Supermarché d'Assurance inc. et Assurance Spécialité-Vie

Supermarché d'Assurance inc. (ISI), dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, est une compagnie de marketing d'assurance de premier plan au Canada. En 2018, plus de deux millions de Canadiens ont utilisé des propriétés Web d'ISI pour obtenir de l'information sur l'assurance-vie.

Assurance Spécialité-Vie est une société innovatrice dans le marché de l'assurance-vie individuelle. Grâce à sa combinaison unique de solutions financières stratégiques et technologiques, elle est l'un des administrateurs de régimes d'assurance à émission simplifiée qui connaît la plus forte croissance au Canada.

Ensemble, Supermarché d'Assurance inc. et Assurance Spécialité-Vie ont fourni des solutions d'assurance à plus de 93 000 Canadiens.

SOURCE Insurance Supermarket Inc.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :