NEXT Canada nomme Joe Canavan au poste de chef de la direction afin de poursuivre sur sa lancée





La transition ouvre la voie à Sheldon Levy afin qu'il puisse se concentrer sur son rôle consultatif national essentiel

TORONTO, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Joe Canavan, cadre supérieur, investisseur et entrepreneur de grande réputation, a été nommé nouveau chef de la direction de NEXT Canada, une organisation sans but lucratif qui vise à accroître la prospérité du Canada grâce à des programmes mettant de l'avant l'éducation, les ressources, l'autonomisation, la création de pépinières d'entreprises et le soutien pour les entrepreneurs et les innovateurs exceptionnels.

Il prendra en charge le rôle de Sheldon Levy, qui a été nommé conseiller spécial de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations en décembre, un rôle qui continue de prendre de l'ampleur et de l'importance et qui exige maintenant toute son attention. NEXT Canada appuie pleinement le mandat de Levy, qui consiste à donner des conseils au sujet de l'amélioration de l'écosystème d'expansion pour les entreprises canadiennes.

Depuis la création de NEXT Canada en 2010, Canavan s'implique au sein de l'entreprise à titre de membre du conseil d'administration et mentor. Il est actif dans la communauté des technologies canadiennes, en plus d'être l'un des premiers investisseurs et des premiers conseillers dans des entreprises comme Kids & Company, Koho Financial, Borrowell, Layer 6 et Wealthsimple, ainsi que Kira Talent et North (anciennement Thalmic Labs), qui ont toutes été lancées par les anciens membres de NEXT.

« Nous sommes extrêmement heureux que Joe prenne la relève à un moment aussi important pour NEXT Canada, ont affirmé Reza Satchu et John Kelleher, coprésidents du conseil d'administration de NEXT Canada. Il s'implique depuis le début et ses connaissances du réseau et de la mission de NEXT Canada assureront une transition harmonieuse. Nous remercions Sheldon pour tout ce qu'il a accompli à NEXT, nous lui sommes reconnaissants de son engagement continu et nous lui souhaitons beaucoup de succès alors qu'il continue de faire valoir sans relâche les besoins des innovateurs canadiens. »

« Lorsque Sheldon Levy vous demande de l'aide, vous l'aidez, a affirmé Canavan. J'ai eu la chance de bâtir et de diriger une demi-douzaine d'entreprises, ainsi que d'aider à en financer et à en fonder une douzaine d'autres. J'ai vraiment cela dans le sang. Si Sheldon et moi faisons bien les choses, l'avenir des entreprises canadiennes sera remanié pour le mieux. Des centaines d'entreprises et des milliers d'emplois seront créés, ce qui assurera la prospérité des familles canadiennes. »

Canavan a dirigé plusieurs entreprises, dont Logiq Asset Management, Gestion de patrimoine Assante et Synergy. Il a également été nommé chef de la direction et président par intérim afin de diriger un redressement transformateur de la Children's Aid Foundation. De plus, il est membre du conseil de la Jays Care Foundation et de la Singularity University, au Canada.

M. Levy s'est joint à NEXT Canada en 2017 et a immédiatement fait bouger les choses en élargissant la portée de NextAI au Québec, son programme d'accélérateur de classe mondiale en partenariat avec HEC Montréal, et en réinstallant l'entreprise et plus de 60 entreprises en démarrage dans ses programmes à un centre d'innovation de 16 000 pieds carrés au coeur du centre-ville de Toronto. Il est déterminé à poursuivre sa collaboration avec NEXT Canada lors de son engagement fédéral et au-delà, et il continuera de travailler en étroite collaboration avec NEXT et de siéger au conseil d'administration de l'entreprise.

« C'est une excellente occasion d'avoir une incidence qui permettra aux entrepreneurs et aux entreprises en démarrage du Canada de se tailler une place parmi les sociétés internationales, a déclaré Levy. Je vois mon rôle au sein du gouvernement fédéral comme un prolongement de la mission de NEXT, et je suis convaincu que Joe Canavan saura prendre la relève haut la main. »

« Je crois qu'il s'agit d'une passation de flambeau extraordinaire entre Sheldon et Joe, a affirmé Emilie Cushman, chef de la direction et cofondatrice de Kira Talent, membre du conseil d'administration et ancienne employée de NEXT Canada. En plus de bâtir des entreprises de premier ordre, Joe a aussi été le conseiller d'entreprises canadiennes à fort potentiel dans lesquelles il a également investi, y compris la mienne. Joe aime bien les entrepreneurs et fera profiter NEXT de son immense passion et de son expérience. »

NEXT Canada a eu des répercussions directes sur plus de 450 anciens qui ont lancé des entreprises, notamment Ada, Atomwise, Bridgit, Intuitive AI, Kira Talent, North (Thalmic Labs), Nymi et SnapTravel. Ces anciens ont créé plus de 1 300 emplois et ont entraîné des retombées économiques qui s'élèvent à 319 millions de dollars. Au cours des prochains mois, NEXT Canada accueillera à Toronto et à Montréal les cohortes 2019 du programme NextAI. Le 6 février, l'organisme déploiera le processus de demandes pour son programme Next Founders.

NEXT Canada

NEXT Canada est un organisme national sans but lucratif qui a comme objectif d'appuyer ceux et celles qui possèdent des talents exceptionnels afin de créer des entreprises de calibre international et de promouvoir l'adoption des technologies. Fondé en 2010 sous le nom The Next 36 par un groupe de chefs d'entreprises et d'universitaires innovants, NEXT Canada est aujourd'hui un leader avec ses trois programmes avant-gardistes qui favorisent l'entrepreneuriat durable dans trois volets : NextAI, Next 36 et Next Founders.

NEXT Canada est en mesure de renforcer les assises de la santé et de la prospérité actuelles et futures du Canada grâce au généreux soutien des mécènes fondateurs, l'honorable Paul Desmarais, Jimmy Pattison et W. Galen Weston. Les partenaires nationaux de NEXT Canada comprennent EY, Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Power Corporation du Canada. Ses partenaires gouvernementaux incluent le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada. Les partenaires fondateurs du programme NextAI sont BDC Capital, Magna, RBC et la Banque Scotia.

