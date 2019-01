Dynacor annonce sa production d'or pour 2018





MONTRÉAL, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d'or Dynacor inc. (TSX:DNG) (OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer sa production d'or pour l'année 2018 provenant de son usine Veta Dorada à Chala au Pérou.



En 2018, la Société a enregistré une production d'or record, terminant l'année avec une production de 81 314 onces d'or, soit une hausse de 1.8% comparativement à 2017 (79 897 onces).

En décembre, la Société a également atteint sa meilleure production mensuelle de l'année ayant traité 8 601 tonnes métriques sèches (TMS) de matériel minéralisé et produit 8 021 onces d'or. La production de décembre a surpassé de 20.4% la production moyenne mensuelle des mois précédents de 2018.

En 2018, l'usine Veta Dorada a traité 91 512 TMS de matériel minéralisé comparativement à 76 918 TMS en 2017 soit une augmentation significative de 19.0%. Le volume total d'achat de minerais pour 2018, s'est élevé à 90 977 TMS (incluant 9 136 TMS en décembre) comparativement à 77 741 TMS en 2017 soit une augmentation de 17.0%.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d'or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

