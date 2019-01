Les Producteurs d'oeufs du Canada se classent parmi l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens





OTTAWA, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont honorés d'être nommés l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens en 2019. Ce prix récompense les meilleurs milieux de travail au Canada pour les jeunes qui commencent leur carrière dès leur sortie de l'université.

« Les jeunes sont extrêmement précieux dans notre milieu de travail. Ils apportent des idées nouvelles et novatrices, et sont désireux de perfectionner leurs compétences », explique Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « Nous voulons offrir à tous nos employés les meilleures possibilités de perfectionnement et désirons guider nos jeunes et favoriser leur croissance afin qu'ils réussissent dans leur cheminement professionnel. »

La culture axée sur les employés des Producteurs d'oeufs du Canada et l'engagement de redonner à la collectivité ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les jeunes veulent y travailler. Les carrières sont enrichies par des programmes de perfectionnement professionnel et de formation spécialisée en leadership. Les employés se voient offrir toutes sortes d'occasions pour approfondir leur rôle, prendre en charge des projets et participer à des activités les amenant directement à mettre en pratique leur engagement visant à redonner à la collectivité.

Cette approche en matière de ressources humaines et d'engagement des employés complète la mission des Producteurs d'oeufs du Canada de positionner l'industrie des oeufs en tant que chef de file dans l'avenir de l'agriculture canadienne, et leur vision d'un monde où tous les habitants, que ce soit par désir ou besoin, peuvent bénéficier des avantages incommensurables de l'humble oeuf.

Alors que les Producteurs d'oeufs du Canada reçoivent cet honneur pour la première fois, leur culture d'entreprise est reconnue comme l'une des plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital depuis 2014. Ils sont également reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour une sixième année consécutive. Ces reconnaissances démontrent l'engagement des Producteurs d'oeufs du Canada envers leurs employés, notamment les jeunes.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole canadienne de premier plan, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

