Pharmerit étend son support de l'accès au marché en Asie





BETHESDA, Maryland, 18 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Pharmerit International (Pharmerit), un cabinet de conseils de pointe en matière d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR), étend sa présence en Asie. L'expansion comprend l'agrandissement du bureau de Shanghai, en Chine, ainsi que la création d'un bureau à Mumbai, en Inde.

La région Asie-Pacifique est un marché pharmaceutique et de dispositifs médicaux en croissance rapide et un leader émergent en matière d'innovation dans le secteur de la santé. La présence locale accrue de Pharmerit fournira aux commanditaires régionaux et mondiaux des solutions uniques d'accès au marché proposées par une équipe d'experts et de filiales dans le pays.

« Notre présence accrue renforce notre capacité à répondre aux exigences mondiales en constante évolution en matière de preuves et d'accès aux marchés », a déclaré Marc Botteman, associé directeur chez Pharmerit. « Au cours des dernières années, nous avons mené et publié des recherches pertinentes pour les décideurs régionaux dans des pays tels que l'Inde, la Chine, Taiwan, le Japon, la Corée, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Avec l'ajout de Mumbai, nous sommes en mesure de travailler avec des commanditaires mondiaux et de collaborer avec leurs filiales régionales dans les marchés émergents d'Asie en nous appuyant sur notre présence régionale. »

L'expansion du bureau de Shanghai inclut l'ajout de la Dre Xiaocong Li en tant que scientifique et nouvel analyste de recherche. La Dre Li apporte une vaste expertise dans les analyses de bases de données et d'essais, l'analyse prédictive, l'apprentissage automatique et la modélisation économique. « Xiaocong est un excellent ajout au bureau de Shanghai, car elle comprend parfaitement les exigences et procédures locales applicables en Chine. Son expérience en HEOR et pratique clinique offrira aux commanditaires un accès accru à un support technique et local », a déclaré Cindy Gao, dirigeante de la région Asie-Pacifique.

Le bureau nouvellement créé à Mumbai est dirigé par Varun Ektare, scientifique principal et dirigeant du bureau indien, économiste expérimenté dans le domaine de la santé. Ce dernier possède une vaste expérience en modélisation économique, méta-analyse, examen de la littérature, politique de la santé et accès au marché dans divers domaines thérapeutiques. Varun a dirigé des projets au cours de ces 6 dernières années au bureau de Pharmerit à Bethesda aux États-Unis. « Avec Varun basé à Mumbai, nous pouvons fournir une assistance locale de qualité sur un marché pharmaceutique et des soins de santé en croissance rapide », a déclaré Dipen Patel, directeur général de l'accès au marché stratégique.

À propos de Pharmerit

Pharmerit International a plus de 30 ans d'expérience dans le support aux organisations pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux en économie de la santé et en recherche sur les résultats (HEOR) dans le monde entier. Nous effectuons des recherches de qualité sur l'économie de la santé, les résultats, l'accès au marché stratégique et la tarification/remboursement. Pharmerit a des bureaux à Berlin, Bethesda, Boston, Mumbai, New York, Rotterdam, York et Shanghai. Veuillez visiter : https://www.pharmerit.com.

