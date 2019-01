Invitation aux médias - Lancement de la programmation hivernale au nouvel espace public du parc Grovehill





MONTRÉAL, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine invite les représentants des médias au lancement de la programmation hivernale du nouvel espace public au parc Grovehill.

Les fins de semaine de l'hiver, ainsi qu'à la semaine de relâche, le parc Grovehill, un lieu prisé par les adeptes de la glissade, sera l'hôte d'activités amusantes ainsi que d'événements thématiques. Aussi, des aménagements accueillants seront installés pour le confort et le plaisir des citoyens : cabanes en bois, chaises, foyers, etc.

Les résidents seront sur place dès midi pour un BBQ hivernal, une prestation musicale et des ateliers.

Pour l'occasion, la mairesse d'arrondissement, Mme Maja Vodanovic, la conseillère d'arrondissement du district du Fort-Rolland, Mme Michèle Flannery, le cofondateur et le chargé de projets de La Pépinière | Espaces collectifs, MM. Jérome Glad et Julien Pelletier-Bureau, prononceront une brève allocution et le tout sera suivi d'une photo officielle.

Date : samedi 19 janvier Heure : 13 h Lieu : parc Grovehill

(angle 33e Avenue et rue Saint-Antoine à Lachine)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

