Gestion de Placements TD Inc. annonce les distributions des FNB TD

TORONTO, le 18 janv. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. («?GPTD?») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de janvier pour les Fonds négociés en bourse TD (les «?FNB TD?») ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 30 janvier 2019 recevront les distributions en espèces le 6 février 2019.

Nom du fonds Symbole du

fonds Distributions en espèces

par part FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,030 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,041 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB 0,048 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,036 $ US FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,038 $ CA

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez tdassetmanagement.com/francais/

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD (le «?FNB TD?») n'est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice (comme il est indiqué ci-dessous), de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Select Universe Bond est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner aux tiers les erreurs dans l'indice, y compris aux investisseurs ou intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou des marques de commerce associées à l'indice aux fins d'utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir dans le FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans ce FNB TD.



Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

