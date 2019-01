AGF annonce la clôture de catégories Harmony et de deux portefeuilles Harmony





TORONTO, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la Catégorie Superportefeuille de croissance équilibrée Harmony, de la Catégorie Superportefeuille de croissance Harmony, de la Catégorie Superportefeuille de croissance plus Harmony, de la Catégorie Superportefeuille de croissance maximale Harmony, du Portefeuille de revenu fixe mondial Harmony et du Portefeuille diversifié de revenu Harmony (les « Fonds »), et ce, vers le 8 avril 2019 (date de clôture).



Cette décision a été motivée par le faible nombre d'investisseurs, l'actif relativement peu élevé et les coûts associés au maintien de fonds de si petite taille.

À compter d'aujourd'hui, les titres de ces Fonds ne sont plus disponibles aux fins d'achat, y compris aux fins d'échange provenant d'autres placements, et les demandes qui se rapportent aux programmes d'investissements systématiques relatives à ces Fonds ne sont plus acceptées.

AGF renonce aux frais de gestion des portefeuilles et à sa part de frais de gestion qui seraient normalement applicables aux Fonds à partir du 18 janvier 2019 jusqu'à la date de clôture. Veuillez noter que des distributions pourraient être versées par ces Fonds avant la date de clôture.

Les porteurs de titres peuvent transférer leurs investissements dans tout autre Portefeuille ou Superportefeuille Harmony ou encore racheter leurs titres avant la date de clôture.

Tout investisseur qui continue de détenir des titres des Fonds dans un régime enregistré au nom du client verra ses titres transférés au Portefeuille de marché monétaire Harmony (dans la même série), assorti de la même option de frais d'acquisition, vers le 5 avril 2019. Les titres des Fonds visés par la clôture qui resteront détenus dans le cadre d'un régime non enregistré au nom du client ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetés vers le 8 avril 2019, sans qu'aucuns frais de rachat ni aucuns frais d'acquisition ne soient imputés.

AGF recommande fortement à tous les porteurs de titres de communiquer avec leur conseiller financier afin de discuter de leur situation personnelle et de la possibilité d'une incidence fiscale, de même que pour déterminer quelle solution répond le mieux à leurs besoins.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 36 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service de communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

