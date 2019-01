Au CES, lG reçoit plus de 140 prix et récompenses dans diverses catégories





LG remporte le prix Meilleur du CES d'Engadget dans la catégorie des téléviseurs pour la cinquième année consécutive avec son téléviseur OLED SIGNATURE R.

TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) a remporté plus de 140 prix et récompenses au CES 2019, dont le prestigieux prix Meilleur du CES décerné par Engadget dans la catégorie des téléviseurs (le programme officiel de prix du CES) pour la cinquième année consécutive, cette fois-ci pour le révolutionnaire téléviseur OLED SIGNATURE R (modèle 65R9), qui est un modèle enroulable de 65 po. La barre de son de LG (modèle SL9YG) et le téléphone intelligent V40 ThinQ de LG ont également été récompensés par la Consumer Technology Association (CTA) et ont obtenu les prix « Meilleure innovation » au CES dans leurs catégories respectives.

LG a reçu les plus hautes distinctions décernées, entre autres, par Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com et Techlicious, en plus des 17 prix de l'innovation du CES décernés par la CTA dans les catégories des électroménagers, du divertissement à domicile et des communications mobiles.

Le téléviseur OLED SIGNATURE R de LG, le premier téléviseur enroulable au monde, a volé la vedette cette année, remportant plus de 70 prix et récompenses décernés par un vaste éventail de publications médiatiques technologiques respectées. Les ordinateurs portables ultra légers de la gamme « LG grams » ont fait sentir leur présence et tout porte à croire qu'ils deviendront les produits incontournables de 2019. Ils ont remporté des prix importants de publications telles que Reviewed.com, Trusted Reviews et Techlicious.

Voici les meilleurs prix décernés à LG au CES 2019 :

TÉLÉVISEUR OLED SIGNATURE R DE LG : Engadget : Meilleur du CES, PC Mag : Meilleur du CES, Reviewed.com : Prix du choix de la rédaction, SlashGear : Prix du choix de la rédaction, Techlicious : Meilleurs choix du CES, Popular Mechanics : Meilleur du CES 2019, Tom's Guide : Meilleur produit de l'exposition 2019, TechRadar : Meilleure technologie de l'exposition, Pocket-lint : Meilleur du CES, HD Guru : Meilleur produit de l'exposition, sceau d'excellence de la CTA : Produit d'affichage vidéo de l'année, prix de l'innovation CES 2019 : Honoré

Téléviseur OLED 8K de 88 pouces de LG : Prix de l'innovation CES 2019 : Honoré, Mashable : Meilleure technologie du CES 2019, Digital Trends : Meilleurs téléviseurs du CES 2019

LG gram 17 : Reviewed.com : Prix du choix de la rédaction, Techlicious : Meilleurs choix du CES, Windows Central : Meilleur du CES, Prix de l'innovation CES 2019 : Honoré

LG gram 2 en 1 : Trusted Reviews : Meilleur du CES

Barre de son de LG (SL9YG) : Meilleure innovation au CES 2019 : Meilleure innovation, HD Guru : Meilleur du CES

LG HomeBrew : Prix de l'innovation CES 2019 : Honoré, Trusted Review : Meilleur du CES 2019

Styler de LG : Prix de l'innovation CES 2019 : Honoré, Dealerscope : Prix IMPACT 2019

LG V40 ThinQ : Meilleure innovation au CES 2019 : Le meilleur de l'innovation

Pour tout savoir sur les prix et récompenses obtenus par LG au CES 2019 et pour en savoir plus sur les produits de LG présentés au CES, veuillez visiter le www.lgnewsroom.com/tag/lgces2019.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le?http://www.lg.com/ca_fr.?

