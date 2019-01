Winner Micro lance sa nouvelle trousse de développement logiciel W600 pour système sur puce Wi-Fi de l'IdO, qui va révolutionner le marché de l'IdO





PÉKIN, 17 janvier 2019 /CNW/ - Winner Micro, une société de conception de circuits intégrés basée à Beijing, a récemment lancé sa nouvelle trousse de développement logiciel W600 pour système sur puce Wi-Fi de l'IdO. La nouvelle trousse prend en charge la compilation et le débogage avec Eclipse + IDE + GCC + OpenOCD, ainsi que MicroPython. Aujourd'hui, le système sur puce Wi-Fi de l'IdO s'est généralisé dans les maisons intelligentes, les appareils électroménagers intelligents, les soins de santé, les jouets intelligents et le secteur industriel. Le nouveau système sur puce Wi-Fi W600 de Winner Micro a été commercialisé en 2018 et ce petit jeu de puces provoquera en 2019 un tremblement de terre dans le monde de la commercialisation de l'IdO.

W600 est un système sur puce Wi-Fi de l'IdO de nouvelle génération prenant en charge la norme 2,4G IEEE802.11b/g/n. Le jeu de puces est un boîtier QFN32 5mm x 5mm. W600 comporte un très haut niveau d'intégration et de nombreuses fonctionnalités. Il a un très bon rapport coût / performance et compétitivité. Il intègre une unité centrale (UC) Cortex-M3, un disque à mémoire flash de 1 meg, un mémoire vive statique de 288 ko, un émetteur-récepteur radioélectrique, une architecture PA, une bande de base, un circuit de gestion d'énergie et plusieurs interfaces numériques (émetteur-récepteur universel asynchrone à 2Mbps, SPI haute vitesse, I2C, I2S, MLI ( modulation de largeur d'impulsions) x 5, ports GPIO et 7816). Il fournit également de multiples protocoles de chiffrement et de déchiffrement matériels (PRNG/ SHA1/ MD5/ RC4/ DES/ 3DES/ AES/ CRC/RSA). W600 étant un jeu de puces fortement intégré, il réclame très peu de circuits pour les périphériques du jeu de puces. Les développeurs peuvent aisément concevoir un module Wi-Fi de petite taille (le module de référence de Winner Micro peut être conçu en 10mm x 12mm).

En termes de logiciel, W600 fournit non seulement des commandes AT+ pour le microcontrôleur maître , mais aussi une plateforme de trousse de développement logiciel intégrée reposant sur FreeRTOS. La trousse W600 comprend le pilote matériel, le protocole Wi-Fi, le protocole TCP/IP, le protocole d'application réseau et une multitude de codes de démonstration. La trousse prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n sur la fréquence 2,4GHz. Il prend en charge les modes STA, AP et AP/STA et de très nombreux protocoles TCP-IP tels que TCP, DUP, ICMP, DHCP, DNS, serveur DHCP, serveur DHCP, serveur DNS, client HTTP, serveur HTTP, serveur HTTP, IPERF, etc. Dans la couche d'application réseau, il prend en charge Socket, m-DNS, WebSocket, serveur SSL, client SSL, etc. La trousse W600 permet également plusieurs modes de configuration réseau tels que la configuration intelligente, OneShot (mode de configuration propre à Winner Micro), mode AP, configuration Web et AirKiss (configuration WeChat). Tous les logiciels, les fichiers de conception matérielle, les documents de développement et les outils sont téléchargeables sur le site officiel de Winner Micro (www.winnermicro.com). Les clients et les développeurs peuvent également envoyer un courriel à l'adresse suivante info@winnermicro.com pour se mettre en relation avec Winner Micro.

SOURCE Winner Micro

