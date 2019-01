Mazda mène le bal avec trois prix de l'AJAC pour le meilleur véhicule de l'année





- Mazda répète son exploit de 2018 avec des prix pour le CX-5 et le CX-9 -

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de l'avant-première réservée aux médias au Salon international de l'auto de Montréal, Mazda Canada Inc a mérité trois prix de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) pour ses véhicules dans différentes catégories : Le MX-5 a reçu le prix de la meilleure voiture sport/de performance, tandis que le CX-5 a remporté le prix du meilleur véhicule utilitaire intermédiaire, et le CX-9 a été désigné meilleur grand véhicule utilitaire. Ces prix font en sorte que le MX-5 est admissible au prix de voiture canadienne de l'année 2019 et que les CX-5 et CX-9 font partie des candidats au titre de véhicule utilitaire canadien pour 2019.

« Mazda récidive en 2019 et remporte trois des douze prix remis par l'AJAC pour les voitures et véhicules utilitaires de l'année 2019. Gagner dans une catégorie est une grande réussite, et gagner dans deux catégories est exceptionnel. Alors de remporter un prix dans trois catégories est une preuve évidente que les véhicules Mazda correspondent exactement à ce que veulent conduire les Canadiens cette année, » a déclaré Mark Richardson, président de l' AJAC.

Mazda est fière de construire certains des véhicules les plus raffinés de l'industrie, et ces récompenses ne font que renforcer notre assurance. Grâce aux trois prix qu'elle a remportés en 2018, Mazda est devenue la marque la plus récompensée de l'AJAC, qui compte plus de 30 ans d'existence. En ajoutant trois autres prix en 2019, Mazda consolide son titre.

Le MX-5 et le MX-5 RF 2019 existent uniquement pour mettre un sourire au visage du conducteur, et cette mission demeure inchangée depuis le tout premier MX-5 lancé il y a presque 30 ans. Même si la vitesse pure n'a jamais été une priorité, des révisions importantes ont été apportées au moteur de 2,0 L du MX-5 2019 de la génération ND, lui conférant maintenant une puissance de sortie de 181 ch, ce qui en fait le moteur de MX-5 le plus puissant à ce jour. Cette puissance est synonyme d'un régime maximal plus élevé, ce qui permet au moteur de fonctionner à un régime de jusqu'à 7 500 tr/min, une première. En raison de nombreux changements, le MX-5 2019 est plus rapide, plus intuitif et plus agréable à conduire, et il adhère au Jinba-Ittai, la philosophie de conception unique de Mazda selon laquelle le cavalier et sa monture ne font qu'un.

Le meilleur véhicule utilitaire compact de 2018 selon l'AJAC, le multisegment compact CX-5 de Mazda, conserve son titre dans la catégorie, renommée « meilleur véhicule utilitaire intermédiaire » pour 2019. Le CX-5 2018 offrait un ensemble complet de caractéristiques et a amélioré les moteurs de 2,0 L et de 2,5 L afin de réduire le frottement interne, ce qui a augmenté le couple à bas régime et réduit la consommation réelle de carburant. Le moteur SKYACTIV-G de 2,5 L a également lancé la désactivation de cylindres afin d'optimiser l'économie de carburant grâce à des gains de jusqu'à 20 % à des vitesses urbaines, et d'environ 5 % sur l'autoroute. Le CX-5 2019 (qui n'est pas encore disponible pour les essais dans le cadre de ces récompenses) offre une plus grande puissance grâce au tout nouveau moteur SKYACTIV-G 2.5T, un moteur turbocompressé développant 250 ch et un couple de 310 lb-pi à un régime d'à peine 2 000 tr/min. Une nouvelle garniture distinctive offre un niveau supérieur de raffinement grâce à des matériaux authentiques utilisés dans l'habitacle, comme le cuir Nappa cacao et les garnitures en véritable bois d'abachi dans tout l'habitacle.

Le CX-9 2019 de Mazda conserve également son titre en remportant le prix du meilleur grand véhicule utilitaire décerné par l'AJAC pour la deuxième année consécutive. Le CX-9 est le plus grand véhicule de Mazda, offrant trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu'à sept passagers. En 2019, le CX-9 a profité d'améliorations apportées à l'insonorisation et à la finition de l'habitacle et a ajouté des caractéristiques que les clients réclamaient, comme CarPlay d'AppleMC et AndroidAutoMC, un écran à image panoramique et les sièges avant ventilés. De plus, des modifications ont été apportées à la direction et à la tenue de route afin de proposer une meilleure maîtrise et une meilleure maniabilité du véhicule et de dépasser les attentes du conducteur.

« Nous sommes très honorés de recevoir trois prix du meilleur véhicule de l'AJAC pour la deuxième année consécutive, a déclaré Massey Kondo, président de Mazda Canada. Ces prix s'appuient sur l'opinion impartiale et respectée de certains des experts canadiens de l'automobile les plus influents. Nous sommes heureux qu'existe cette plateforme, qui met en vedette les meilleurs véhicules actuellement offerts aux consommateurs, y compris le MX-5, le CX-5 et le CX-9, que nous sommes fiers de compter dans notre gamme canadienne. »

Le programme de prix remis par l'AJAC pour les voitures et véhicules utilitaires de l'année offre certaines des récompenses les plus convoitées de l'industrie automobile canadienne et reflète le point de vue des plus grands experts de l'automobile du Canada. Les véhicules sont évalués selon un large éventail de propriétés objectives et subjectives, ce qui signifie qu'il n'y a pas de facteur unique qui détermine un gagnant. Le véhicule doit plutôt se démarquer sur les plans de la qualité, du rapport qualité-prix, du confort, de l'économie de carburant, et de bien d'autres facteurs essentiels aux yeux des consommateurs canadiens.

