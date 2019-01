INFINITI lance les modèles I-LINE exclusifs au Canada au Salon de l'auto de Montréal 2019





MONTRÉAL, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les visiteurs du Salon de l'Auto de Montréal seront les premiers à découvrir les nouveaux modèles d'édition spéciale d'INFINITI, équipés exclusivement pour le Canada. Cette édition spéciale est inspirée par les capacités hautes performances de la berline INFINITI Q50 et du coupé INFINITI Q60 et porte bien son nom «?I-LINE?», qui signifie «?ligne inspirée?».



Les deux modèles I-LINE sont basés sur les versions Red Sport des Q50 et Q60. Ils offrent le moteur V6 bi-turbo de 3,0 litres d'INFINITI développant 400 chevaux à 6?400 tr/min et un couple maximal de 350 lb-pi à 1 600-5 200 tr/min. Les éditions I-LINE offriront :

- Une grille sport INFINITI noircie

- Des roues importées de 19 pouces (Q50) et 20 pouces (Q60) de finition noire brillante

- Un becquet de capot arrière en fibre de carbone

- Un badge I-LINE unique

«?Nous sommes ravis de présenter les éditions I-LINE qui ont été créées dans une vision menant à développer davantage une sous-marque d'INFINITI Canada?», a déclaré Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada. «?Nous nous appuyons sur les moteurs primés et l'excellence technique des Q50 et Q60 pour ajouter encore plus de style.?»

Les modèles INFINITI I-LINE Q50 et Q60 seront disponibles chez les concessionnaires canadiens en février 2019. Voici les prix de détail suggérés par le fabricant1 (PDSF) pour les modèles Q50 et Q60 I-LINE :

Q50 Red Sport I-LINE 56 195$

Q60 Red Sport I-LINE 65 295$

Alors que la berline et le coupé sport d'INFINITI occupent une place importante sur le stand de Montréal, le tout nouveau multisegment INFINITI QX50 2019 continue de briller pour la marque. Lors de la présentation aux médias du SIAM, l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a qualifié le QX50 de meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe pour 2019. Pour en savoir plus, cliquez ici.

1.Le PDSF ne comprend pas les taxes, les droits de propriété, les droits d'immatriculation et les frais de transport applicables de 2?045 $. Le prix réel est fixé par le concessionnaire. Les prix et les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site INFINITInews.com .

INFINITI

INFINITI Motor Company Ltd. a son siège social à Hong Kong et est représenté dans 50 marchés partout dans le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. L'ensemble de ses véhicules haut de gamme est actuellement construit dans des usines situées au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. INFINITI envisage également d'étendre ses capacités de fabrication au Mexique d'ici 2017. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-Shi près de Yokohama, à Londres, à San Diego et à Beijing. INFINITI est en train de conduire une offensive commerciale majeure. INFINITI est actuellement au coeur d'une importante campagne de lancement de produits. La marque a été largement saluée pour son design emblématique et ses technologies d'aide à la conduite novatrices.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur INFINITI, l'Expérience globale INFINITIMD et ses technologies de pointe, visitez le site INFINITI.ca .

Pour connaître les dernières nouvelles sur INFINITI, veuillez consulter le site INFINITINews.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube .

