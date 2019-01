Avis aux médias - Unifor s'apprête à annoncer une intensification importante de la campagne #SauvonsOshawaGM





TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Unifor annoncera une intensification importante des actions dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM afin d'augmenter la pression sur General Motors (GM) pour qu'elle renverse sa décision de fermer l'usine d'assemblage d'Oshawa.

« General Motors a fait preuve d'une arrogance incroyable en supprimant des emplois canadiens pour aucune autre raison que la cupidité de l'entreprise, a déclaré M. Dias. Alors que l'entreprise bafoue les travailleurs et les collectivités, GM se croit intouchable, mais les Canadiens peuvent et vont riposter. »

QUOI : Conférence de presse pour annoncer l'intensification de la campagne #SauvonsOshawaGM QUAND : Le vendredi 18 janvier 2019 à 10 h 30 OÙ : Sheraton Centre, salle Simcoe - 123, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2M9 QUI : Jerry Dias, président national d'Unifor

La conférence de presse de jeudi sera aussi transmise en direct sur la page Facebook d'Unifor Canada.

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor, fera une annonce simultanée à Montréal avant de diriger une délégation de travailleurs qui vont distribuer de l'information sur la campagne #SauvonsOshawaGM lors de la première journée du Salon de l'automobile de Montréal.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 19:18 et diffusé par :