L'arrivée du Dreamliner propulse WestJet dans une nouvelle ère mondiale





Le Boeing 787 de la compagnie aérienne, nommé en l'honneur du fondateur Clive Beddoe, est en route vers son domicile

CALGARY, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Le premier Boeing 787-9 Dreamliner de WestJet, nommé en l'honneur de Clive Beddoe, fondateur et président du conseil de la compagnie aérienne, est en route aujourd'hui vers Calgary, domicile de WestJet, inaugurant une nouvelle ère mondiale pour le transporteur aérien préféré au Canada.

« La livraison d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour WestJet, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Le Boeing 787 Dreamliner est l'un des aéronefs les plus avancés sur le plan technologique et représente la plateforme idéale pour notre transition vers un transporteur en réseau d'envergure mondiale. Nous sommes impatients de relier les Canadiens au reste du monde, et le reste du monde au Canada, avec style et en tout confort. »

« Nous sommes ravis d'accueillir nos amis de WestJet au sein de la famille Dreamliner, a affirmé Ihssane Mounir, vice-président principal des ventes commerciales et du marketing de Boeing. La compagnie aérienne a connu une croissance impressionnante avec le Boeing 737 et s'appuiera désormais sur les performances hors pair et le confort des passagers sans pareil du 787 pour lancer avec succès une nouvelle "ère mondiale" ».

Ce matin, l'appareil a quitté Everett, Washington, après une cérémonie d'attribution de nom en présence de M. Beddoe, des membres de l'équipe de direction de WestJet et de WestJetters choisis.

« Grâce au leadership, à la vision et à l'engagement de notre fondateur et président du conseil, Clive, notre Dreamliner s'envole vers la maison aujourd'hui, a poursuivi M. Sims. Il est tout à fait approprié que l'appareil porte le nom de notre fondateur alors que nous accueillons l'avenir de WestJet. »

WestJet utilisera son Dreamliner de 320 sièges pour des vols plus longs, tout en offrant aux invités un choix de cabines Économique, Privilège et Affaires.

WestJet propose ses premiers sièges-lits dans la cabine Affaires du Dreamliner, avec des couvertures et des oreillers de luxe, un service de préparation pour la nuit et des sièges équipés d'un téléviseur, offrant un service supérieur avec une touche nettement canadienne. La cabine Privilège proposera une configuration des sièges 2 x 3 x 2, une expérience pour les invités rehaussée grâce à une cabine séparée et privée, des couvertures et des oreillers douillets pour chaque siège, ainsi qu'un espace libre-service réservé aux médias sociaux.

Doté de la technologie de Boeing visant à amortir les turbulences, l'appareil offre aussi une qualité de l'air améliorée pour réduire le décalage horaire et des hublots plus grands qui donnent un sentiment d'espace accru.

Le premier Dreamliner transportera des invités au pays entre Toronto et Calgary à compter du 20 février pour aider l'équipage à se familiariser avant la première liaison internationale entre Calgary et Londres (Gatwick) le 28 avril.

Les deuxième et troisième Dreamliner de WestJet sont actuellement sur la chaîne de production à l'usine de Boeing et seront livrés en février et en mars de cette année pour coïncider avec le début des liaisons Calgary-Paris et Calgary-Dublin, respectivement.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Lauréate 2017 et 2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 19:05 et diffusé par :