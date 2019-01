L'Infiniti QX50 nommé meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe pour l'année 2019 par l'AJAC





MONTRÉAL, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- INFINITI a le plaisir d'annoncer que le tout nouveau multisegment de luxe QX50 2019 a été nommé meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe pour l'année 2019 par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) dans le cadre du programme des prix de la Voiture canadienne de l'année. Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada, a accepté le prix aujourd'hui au Salon International de l'Auto de Montréal.



«?C'est un honneur de recevoir ce prix de la part de l'AJAC, une association professionnelle composée de plus de 100 journalistes dédiés à conseiller les consommateurs canadiens sur les meilleures options en matière de véhicule pour leurs besoins?», déclare Paterson. «?Le QX50 offre une gamme de technologies de pointe, notamment le système d'assistance ProPILOT?; un espace intérieur inégalé?; un design extérieur époustouflant et le premier moteur à compression variable commercialisable au monde (VC-Turbo). Pour ces raisons et plus encore, nous considérons le QX50 comme le véhicule le plus important de notre gamme. Nous sommes fiers de cette reconnaissance ajoutée par l'AJAC et nous sommes impatients de partager cette distinction avec nos partenaires détaillants et nos clients.?»

Pour réaliser les essais dans le cadre du prix de la Voiture canadienne de l'année, les membres de l'AJAC doivent évaluer les véhicules éligibles dans des conditions de conduite réelles afin de s'assurer que les résultats sont pertinents pour les acheteurs potentiels de voitures et de camions. Les paramètres d'évaluation incluent, sans toutefois s'y limiter, les caractéristiques de sécurité, la capacité de chargement, la dynamique du véhicule, l'accélération, le freinage et le confort général.

La distinction de l'AJAC s'ajoute à la liste croissante des éloges pour l'INFINITI QX50 2019. ALG a récemment décerné le prix de l'Innovation du groupe motopropulseur à INFINITI pour le moteur VC-Turbo du QX50 pour sa capacité à incarner l'expérience de conduite en tenant compte des éléments de puissance, d'efficacité et de dynamique de conduite.

Wards a classé le QX50 sur sa liste des 10 meilleurs intérieurs, reconnaissant son design intérieur exceptionnellement bien aménagé et son savoir-faire orienté vers l'humain. Le moteur VC-Turbo du QX50 a également été inscrit sur la liste des 10 meilleurs moteurs de Wards pour 2019, ce qui impliquait des tests comparatifs auprès d'une gamme de nouveaux moteurs considérablement améliorés provenant de fabricants du monde entier, ainsi qu'aux gagnants de 2018.

Au Canada, le tout nouveau QX50 a connu une forte augmentation de ses ventes (+ 134 %) depuis son arrivée chez les concessionnaires INFINITI en juin 2018. La popularité du QX50 2019 a permis à INFINITI de connaître une septième année consécutive de ventes record au Canada .

L'INFINITI QX50 2019

Le QX50 2019, l'un des véhicules phare d'INFINITI repose sur une nouvelle plateforme. Conçue dans une optique de polyvalence, elle redéfinit les normes de raffinement, de rigidité et d'espace intérieur de la catégorie des multisegments compacts de luxe.

De plus, le design extérieur audacieux réinterprète la puissante élégance caractéristique d'INFINITI sur le marché des multisegments. Un aménagement intérieur sans égal, des matériaux de première qualité assemblés dans les règles de l'art et un savoir-faire incomparable font de l'habitacle un espace aussi accueillant et confortable que polyvalent.

Le QX50 est doté du VC-Turbo, le premier moteur à compression variable commercialisable au monde, qui s'adapte sur demande. Innovation importante dans la conception des moteurs à combustion, le VC-Turbo de 2,0 l ajuste constamment son taux de compression pour optimiser sa puissance et sa consommation de carburant. Il allie l'efficacité d'un moteur à essence turbo de 2,0 l au couple et à la puissance d'un V6 de 3,5 l.

Une suite de technologies en option peuvent rehausser l'expérience de conduite du QX50 2019, notamment le système d'assistance ProPILOT et le système de direction adaptative Direct Adaptive Steering, qui en est à sa quatrième génération. Ces deux systèmes sont au coeur de la vision des technologies de conduite assistée d'INFINITI, qui laissent le contrôle absolu du véhicule au conducteur.

On peut aussi ajouter au QX50 2019 les options suivantes : aide au contrôle de la distance, dispositif de prévention des collisions en marche arrière, système intelligent d'avertissement de risque de collision frontale, systèmes d'avertissement et d'intervention sur l'angle mort, systèmes de détection et de prévention de sortie de voie et système de freinage d'urgence avec détection des piétons. Cinq modèles bien équipés sont offerts : le QX50 LUXE, le QX50 Essential, le QX50 ProACTIVE, le QX50 Sensory et le QX50 Autograph.

Pour en savoir plus sur le QX50 2019 et la gamme complète de véhicules INFINITI, rendez-vous à l'adresse INFINITINews.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site INFINITInews.com .

