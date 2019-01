Postes Canada souligne l'année du Cochon





Les timbres de la Nouvelle Année lunaire mettent en vedette les personnages d'un célèbre roman chinois

MARKHAM, ON, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Postes Canada célèbre la Nouvelle Année lunaire en lançant deux timbres le 18 janvier, la onzième émission de la série courante de 12 ans. En l'honneur de l'année du Cochon, les timbres illustrent Zhu Bajie, ou Porcet, un personnage du très réputé roman chinois du XVIe siècle intitulé Le voyage en Occident.

« Postes Canada est fière de se joindre aux Canadiens d'origine chinoise, coréenne, vietnamienne et d'autres régions de l'Asie orientale pour souligner la Nouvelle Année lunaire », souligne Jo-Anne Polak, vice-présidente, Communications et affaires publiques, à Postes Canada. « Depuis que cette émission annuelle a été lancée, à commencer par le timbre sur l'année du Buffle en 1997, elle n'a fait que gagner en popularité. »

Conçue par Albert Ng et Seung Jai Paek d'Albert Ng and Associates, l'émission de l'année du Cochon est offerte en carnets de timbres PermanentsMC du régime intérieur et du régime international, ainsi qu'en :

feuillet traditionnel gommé de 25 vignettes au tarif du régime intérieur, comprenant quatre souhaits chinois;

articles de collection, dont un pli Premier Jour officiel non scellé du régime international qui peut servir d'enveloppe pour les cadeaux traditionnels en argent.

L'année du Cochon commence le 5 février 2019 et se termine le 24 janvier 2020. Les personnes nées sous ce signe sont connues pour leur franchise, leur nature confiante, leur compassion, leur empressement et leur détermination.

Les timbres et les articles de collection sont offerts à postescanada.ca et aux comptoirs postaux d'un bout à l'autre du Canada. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 18:00 et diffusé par :