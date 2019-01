Nissan poursuit la tradition au Salon de l'Auto de Montréal, avec les lancements d'un véhicule électrique et d'un projet de véhicule unique





MONTRÉAL, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présence de Nissan à la journée de presse du Salon international de l'auto de Montréal 2019 (SIAM) consiste en un quatuor équilibré de véhicules, chacun représentant une facette différente de l'automobile.



« Je fais partie de Nissan Canada depuis plus de trois ans et je peux affirmer avec confiance qu'il n'y a jamais eu de période plus passionnante pour la marque, » affirme Joni Paiva, Président de Nissan Canada. « Nous venons d'annoncer notre sixième année consécutive de croissance des ventes et nous avons engagé une offensive produit qui nous permet de continuer à offrir à nos clients des produits abordables, de conception élégante et équipés de technologies de pointe. Avec le lancement de la LEAF PLUS et son autonomie prolongée, Nissan demeure à l'avant-plan du segment des véhicules électriques. Le rafraichissement du Murano garantit à ce produit phare de consolider sa réputation, qui trouve ses racines dans sa conception dynamique et ses technologies avancées. »

« Pour nos clients, nous cherchons constamment à être à la fine pointe, même des gammes les plus inattendues, » conclu Paiva. « Dans le cas de la nouvelle berline Altima, nous avons décidé d'offrir la traction intégrale intelligente Nissan de série sur tous nos modèles. Il s'agit de la toute première berline Nissan équipée de la traction intégrale en Amérique du Nord. Comme c'est souvent le cas chez Nissan, nous avons souhaité nous amuser en annonçant cette nouveauté aux visiteurs. L'Altima-te AWD se démarquera sans aucun doute avec cette éclatante couleur extérieure appelée « orange coucher de soleil », ses ailes remarquables et ses chenilles haute performance de 30 po. »

Lancement de la LEAF PLUS dans le premier marché de véhicules électriques de Nissan Canada

La LEAF, pionnière sur le marché des véhicules électrique, a fait ses débuts au Canada au Salon international de l'auto de Montréal de 2011. Huit ans après, le véhicule électrique le plus vendu au monde a déclenché l'adoption des déplacements zéro émission autour du globe, a rassemblé de nombreux fans, et a transformé la perception des véhicules électriques par le grand public, entrainant de nombreux concurrents à se lancer dans le domaine des véhicules électriques. La LEAF a évoluée depuis 2011, d'une autonomie de 160 kilomètres, à 363 kilomètres avec la LEAF PLUS 2019 ? la seconde version de la Nissan LEAF. La dernière version de la Nissan LEAF fait donc son apparition sur le sol canadien au Salon international de l'auto de Montréal.

Le « PLUS » fait référence à sa batterie de 62 kWh, dotée d'une meilleure densité d'énergie, et à la puissance accrue de sa motorisation. Cette dernière augmente l'autonomie du véhicule d'environ 40%, avec une autonomie allant jusqu'à 363 kilomètres (RNCan) permettant ainsi à la Nissan LEAF de répondre aux besoins d'un nombre toujours plus grand de conducteurs.

Annonce des prix et lancement canadien pour le multisegment Murano 2019

Le nouveau Murano 2019 a fait ses débuts en sol canadien, offrant un aperçu en primeur de son extérieur redessiné et son intérieur repensé avant qu'il ne se rende jusqu'aux salles d'exposition de Nissan au Canada ce mois-ci.

Les modifications portées à l'extérieur du très populaire Murano de troisième génération comprennent une calandre en V plus prononcée à l'avant, des phares et des feux arrière à DEL repensés, de nouveaux phares antibrouillard à DEL, des roues de 18 et 20 po en alliage d'aluminium redessinées et deux nouvelles couleurs de carrosserie : orange coucher de soleil et bleu nacré profond.

Nissan a également annoncé les prix du Murano 2019. Le Nissan Murano S sera offert à partir de 32 428 $. Pour consulter l'annonce des prix complète, merci de visiter : Nissan annonce les prix au Canada du Murano 2019, revu et remodelé .

La totale pour l'Altima à traction intégrale

Nissan redynamise le segment des berlines intermédiaires avec le lancement canadien de l'Altima 2019 qui offre la traction intégrale intelligente Nissan comme caractéristique de série au Canada. La toute nouvelle Altima de sixième génération comprend :

Les technologies Nissan Intelligent Mobility exclusives comme le système d'assistance avancé ProPILOT et le bouclier à 360 degrés de Nissan, qui comprend un système de freinage d'urgence intelligent en marche arrière

Une carrure dynamique tout en équilibre, plus basse, plus longue et plus large que ses prédécesseures

Un habitacle de luxe créant un espace ouvert et aéré

Actuellement en vente chez les concessionnaires du Canada, l'Altima 2019 est offerte en trois versions, en plus d'une version limitée de lancement.

Le dévoilement d'un véhicule jamais vu auparavant a clôturé la conférence de presse de Nissan ? un nouveau véhicule Nissan équipé de chenilles DOMINATOR de la compagnie American Track Truck. Contrairement à la famille « Warrior » des multisegments Nissan équipés avec des chenilles, ce projet unique est une berline, symbolisant la traction intégrale de l'Altima 2019 au Canada.

Tout comme le Rogue Warrior, qui a fait sa première apparition au Salon international de l'auto de Montréal 2016 (SIAM), l'Altima-te AWD a totalement été modifiée par la société Québécoise Motorsports in Action (MIA), en utilisant des chenilles DOMINATOR ® de la compagnie American Track Truck.

Les chenilles mesurent 1 220 millimètres (48 pouces) de long, 750 millimètres (30 pouces) de haut et 380 millimètres (15 pouces) de large. L'Altima-te AWD a nécessité une transformation plus en profondeur de la carrosserie et du châssis en comparaison avec les changements apportés pour créer le Rogue Warrior. Modification la plus visible à l'extérieur de l'Altima, les ailes avant et arrière ont été élargies de chaque côté de 180 millimètres (7 pouces) pour accueillir le système de chenilles DOMINATOR, augmentant la largeur totale de la carrosserie de 360 millimètres (14 pouces). Le véhicule a ainsi beaucoup de prestance, tout en conservant l'identité visuelle et les lignes fluides de la berline Altima.

L'Altima-te AWD sera exposée lors des journées publiques du Salon de l'auto de Montréal 2019, puis rejoindra le stand de Nissan à Toronto, à l'occasion du Salon international de l'auto du Canada, en février. Pour voir la vidéo et en apprendre plus sur l'Altima-te AWD, cliquez ici .

