Lever les obstacles systémiques à l'emploi des personnes immigrantes : des solutions concrètes pour les employeurs





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En tant que membre du Comité consultatif pour les personnes immigrantes (CCPI), le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est heureux d'avoir contribué à l'étude publiée aujourd'hui portant sur les obstacles systémiques à l'emploi des personnes immigrantes. Bassin de main-d'oeuvre essentiel pour la prospérité du Québec, les travailleurs immigrants font partie de la solution pour combler les besoins des employeurs en matière de disponibilité de main d'oeuvre.

Cette étude reconnaît que, pour mieux intégrer les immigrants sur le marché du travail québécois, il faut mieux outiller, sensibiliser et éduquer l'ensemble des acteurs du marché du travail. « Nous sommes heureux de constater que le comité appuie plusieurs revendications du CPQ voulant qu'il soit nécessaire de soutenir le développement et la disponibilité de ressources pour les employeurs, car, trop souvent, ceux-ci sont laissés à eux-mêmes une fois que l'employé immigrant est embauché », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Le CPQ tient à souligner différentes solutions que l'étude met de l'avant afin de contribuer à lever les obstacles à l'intégration des travailleurs immigrants, notamment :

La reconnaissance des diplômes et de l'expérience acquis à l'étranger;

Le développement de programmes d'accompagnement en employabilité qui tiennent compte de l'hétérogénéité des populations immigrantes;

L'adaptation de l'offre de formation;

La mise en place de ressources pour les employeurs, les intervenants de première ligne et les personnes immigrantes pour favoriser l'inclusion en entreprise;

Le CPQ rappelle également l'importance d'envisager des solutions concernant les contraintes liées aux exigences administratives freinant les processus d'embauche et de mobilité professionnelle.

« Tous les partenaires du marché du travail, mais aussi la communauté d'accueil, dont les municipalités, les écoles, les institutions financières ou encore les entreprises de services, doivent travailler en collégialité pour accueillir et intégrer les travailleurs immigrants et leur famille », poursuit M. Dorval. « L'immigration constitue une solution nécessaire pour combler les besoins criants en main-d'oeuvre au Québec, et répondra à environ 22% des besoins pour les 10 prochaines années », rappelle enfin M. Dorval.

