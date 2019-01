C'est à ton tour, mon cher drapeau...





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du 21 janvier, jour du Drapeau, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite la population à poser un geste d'affirmation citoyenne en affichant fièrement le fleurdelisé et en participant aux activités soulignant l'événement. À l'initiative des Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste membres du MNQ, c'est près d'une soixantaine d'activités qui sont organisées à travers le Québec. Pour consulter la programmation complète et en apprendre un peu plus sur l'histoire du fleurdelisé, visitez le jourdudrapeau.quebec.

Toujours méconnu du grand public, le jour du Drapeau est une journée mémorielle importante puisqu'elle célèbre un puissant symbole d'appartenance à la nation québécoise. Chaque année, les Sociétés membres du MNQ soulignent avec des moyens minimes l'anniversaire du fleurdelisé. Elles réussissent malgré tout à offrir une programmation variée visant à faire connaître cette commémoration auprès du grand public. Force est de constater que, trop souvent, cette journée a été le parent pauvre des commémorations. Le MNQ a déposé au gouvernement précédent, en janvier 2017, un rapport complet pour que le Québec se munisse enfin d'une politique de commémorations crédible et à la hauteur de notre histoire. On y retrouve, d'ailleurs, une recommandation pour célébrer et financer adéquatement le jour du Drapeau. Pour consulter notre rapport, visitez le commemorations.quebec.

« Depuis l'automne, le Québec s'est doté d'un tout nouveau gouvernement, qui semble plus sensible aux enjeux liés au nationalisme. Nous invitons le gouvernement en place à souligner cette importante journée pour lui permettre de s'ancrer dans les mémoires. De plus, nous sommes impatients de travailler avec ce gouvernement à la mise en oeuvre de la stratégie de commémorations dûment adoptée au printemps dernier. Dans les dernières années, exception faite de l'émission d'un communiqué, aucune commémoration n'a jamais été organisée par le gouvernement du Québec » a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Le MNQ attend ainsi de pied ferme que cette nouvelle équipe au gouvernement pose des gestes concrets pour encadrer et soutenir les anniversaires importants. « Nous voyons l'arrivée d'un nouveau parti au pouvoir comme la possibilité d'un réel vent de changement sur le Québec et nous espérons que ce gouvernement fraîchement élu fera plus que ses prédécesseurs en matière de commémorations. Inviter et sensibiliser les municipalités à afficher fièrement le fleurdelisé pour le jour du Drapeau serait par exemple un excellent début » a conclu monsieur Boucher.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 20 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

